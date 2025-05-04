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Gaziantep'te Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası Heyecanı

Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Gaziantep etabı başarıyla tamamlandı. Pamukkale takımı şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 18:07
Gaziantep'te Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası Heyecanı

Gaziantep'te 3x3 Basketbol Turnuvası Sonuçlandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta'nın ortaklaşa düzenlediği açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Gaziantep etabı başarıyla tamamlandı. Turnuva, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin Türkiye Sigorta tarafından inşa edilen sahasında gerçekleştirildi.

Turnuva Detayları

Toplamda 37 maçın oynandığı turnuvada, takımlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Finalde “2000'ler” takımı ile karşılaşan “Pamukkale”, rakibini mağlup ederek Gaziantep etabının şampiyonu olmayı başardı. Dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi.

Pamukkale Takımının Duyguları

Pamukkale takım kaptanı Ayhan Kara, İstanbul'dan Gaziantep'e spor ve gastronomi için geldiklerini vurgulayarak, “Burada enerji yüklemelerimizi yaptık. Keyfini çıkardık. Organizasyon da güzeldi, emeği geçen herkesin eline sağlık. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindik. Gerçekten Gaziantepliler çok misafirperverler.” ifadelerini kullandı.

Gelecek Etaplar

TBF, Gaziantep etabının şampiyonlarını 18 Mayıs Pazar günü İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye Sigorta 3x3 final etabına davet edecek. Bu etkinlikte şampiyonlar arasındaki rekabetin devam etmesi bekleniyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Gaziantep etabı tamamlandı. Finalde "2000'ler" ile "Pamukkale" takımları mücadele etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Gaziantep etabı tamamlandı. Finalde "2000'ler" ile "Pamukkale" takımları mücadele etti.

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