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Geleceğin Şampiyonları TOHM'da Eğitiliyor

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri, 25 ilde 1516 sporcu ile geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştiriyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:01
Geleceğin Şampiyonları TOHM'da Eğitiliyor

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM'da Yetişiyor

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM), 25 ilde 23 branşta toplam 1516 sporcu ile faaliyetlerine devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, bu merkezler bilimsel temellere dayanan antrenman programlarıyla 'geleceğin şampiyonları' olma yolunda yetenekli sporcuları eğitmektedir.

2013'ten Bugüne Uzman Eğitimler

2013 yılında kurulan TOHM, olimpiyatlara katılacak sporcuları seçmek ve elit düzeyde sporcu yetiştirmek amacı taşıyor. Merkezler, yatılı 643 ve gündüzlü 873 sporcu olmak üzere 1516 sporcuyu bünyesinde barındırıyor.

Branşlar ve Eğitim İmkanları

Ankara, Afyonkarahisar, Adana, Aksaray (Paralimpik), Antalya ve daha birçok ilde oluşan TOHM merkezlerinde, atıcılık, atletizm, boks, yüzme gibi 23 olimpik branşta eğitim verilmektedir. Merkezlerde toplam 314 branşında uzman antrenör görev almakta ve sporcuların gelişimi, performans analizleri ve bilimsel antrenmanlarla desteklenmektedir.

Uluslararası Başarılar ve Madalya Sayısı

TOHM'da yetişen sporcular, uluslararası alanda büyük başarılar elde etti. Örneğin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan 37 sporcudan bazıları, Rio 2016 ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda da madalya kazandı. Bugüne kadar toplamda 1693 madalya kazanıldı.

Bakan Bak'tan Destek ve Güvence

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TOHM'u, Türk sporunun geleceğine yön veren projeler arasında göstererek, 'Sporcularımızın eğitimleri, beslenme programları ve performans analizleri uzman ekiplerce destekleniyor' ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, TOHM'da yetişen sporcuların başarılarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtirken, veri iş gücü ve özveri ile çalışan sporculara olan güveninin tam olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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