Geleneksel Kızak Yarışları Bolu'da Heyecanla Gerçekleşti

Geleneksel Kızak Yarışları Bolu'da Yapıldı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Yarışları'nın 2. ayağı Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışlar, Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde yapıldı.

Sporcular Kıyasıya Mücadele Etti

Etkinliğe toplamda 75 sporcu katıldı ve 10 farklı ilden gelen yarışmacılar, Kastamonu Kızağı ile Erzurum Kızağı kategorilerinde pistte en hızlı olmak için mücadele etti.

Dereceye Giren Sporcular

Erzurum Kızağı kategorisinde büyükler arasında Murat Aksakallı, Mustafa Polat ve Yunus Yıldırım; gençlerde ise Efe Polat, Hakan Umut Dedeoğlu ve Muhammet Bera Uçar ödül aldı. Miniklerde ise Muhammet Mert Çavuşoğlu, Abdülmecit Atay ve Ertuğrul Atay başarılı sonuçlar elde etti.

Kastamonu Kızağı kategorisinde ise büyük erkeklerde Ümit Özer, Metehan Turan ve Selim Hüseyin Özdemir; genç erkeklerde Eyüp Balta, Can Akyüz ve Abdurrahman Sevinç ilk üçte yer aldı. Yıldız erkeklerde Efe Türkoğlu, Eymen Hızlı ve Egehan Gököz; minik erkeklerde ise Miraç Çakan, Efe Kök ve Emre Bozdoğan ödül kazandı.

Bu kategoride büyük kızlarda Nursena Sevinç, Sude İmalı ve Ravzanur Taşpınar; genç kadınlarda Elifnur Aygut, Asena Ekinci ve Gülbahar Helli; yıldız kadınlarda ise Kübra Avşar, Şükriye Ziyşan Can ve Nursene Çetin ödüllerini aldı.

Veteranlar Kategorisi

Veteranlar branşında kadınlarda Gülcan Çağlayan, Ayşe İmalı ve Selver Bozdoğa; erkeklerde İlyas Murat Çağlayan ve Yusuf Coşgun madalya kazanmayı başardı.

Ödül Töreni

Yarışmanın ardından, dereceye giren sporculara ödülleri Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdülhadi Turus, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Metin Gatfar ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Kızak Yarışları'nın 2. ayağı Bolu'da gerçekleştirildi. Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde yapılan yarışlara, 10 ilden 75 sporcu katıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Kızak Yarışları'nın 2. ayağı Bolu'da gerçekleştirildi. Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde yapılan yarışlara, 10 ilden 75 sporcu katıldı.