Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Geleneksel Türk Okçuluğu Dünya Göçebe Oyunları'nda Göz Doldurdu

Geleneksel Türk okçuları, Kazakistan'daki Dünya Göçebe Oyunları'nda büyük ilgi gördü; kültürel zenginlikleri tanıttı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:38
Geleneksel Türk Okçuluğu Dünya Göçebe Oyunları'nda Göz Doldurdu

Geleneksel Türk Okçuluğu Dünya Göçebe Oyunları'nda

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Kazakistan'da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel Türk okçularının büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

FOTOĞRAF SEVİNCİ

Toksöz, başkent Astana'da düzenlenen etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımcıların Türk okçuları ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiğini belirtti.

KÜLTÜREL MİRAS VE GELENEKLER

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğunun, Kazakistan'da ilgiyle takip edildiğini vurgulayan Toksöz, "Okçularımız Türk motiflerini yansıtan kıyafetler giyerek Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladı. Sadece spora değil, Türk gelenek ve motiflerine de dikkat çekiyoruz," dedi.

BAYRAĞIMIZI YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Toksöz, "10 sporcumuzla bu önemli etkinlikte ülkemizi temsil ediyoruz. Uluslararası arenada Türk okçuluğunun tanıtımını yapmaktan mutluluk duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

YETİŞEN SPORCU SAYISI

Geleneksel Türk okçuluğunda lisanslı sporcu ve kulüp sayısının her geçen gün arttığını belirten Toksöz, toplamda 21 binden fazla lisanslı sporcu ve 700'den fazla tescilli kulüp sayısına ulaştıklarını aktardı.

GELENEĞİ YENİ NESİLLERE TAŞIYORUZ

Toksöz, "Gelecekteki uluslararası müsabakalarda Türk okçuluğunu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek hedefindeyiz," diyerek sözlerini tamamladı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu...

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu...

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu...

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu...

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu...

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu...

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu...

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu...

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu...

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu...

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu...

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu...

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu...

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar