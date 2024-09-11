Geleneksel Türk Okçuluğu Dünya Göçebe Oyunları'nda Göz Doldurdu

Geleneksel Türk Okçuluğu Dünya Göçebe Oyunları'nda

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Kazakistan'da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel Türk okçularının büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

FOTOĞRAF SEVİNCİ

Toksöz, başkent Astana'da düzenlenen etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımcıların Türk okçuları ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiğini belirtti.

KÜLTÜREL MİRAS VE GELENEKLER

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğunun, Kazakistan'da ilgiyle takip edildiğini vurgulayan Toksöz, "Okçularımız Türk motiflerini yansıtan kıyafetler giyerek Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladı. Sadece spora değil, Türk gelenek ve motiflerine de dikkat çekiyoruz," dedi.

BAYRAĞIMIZI YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Toksöz, "10 sporcumuzla bu önemli etkinlikte ülkemizi temsil ediyoruz. Uluslararası arenada Türk okçuluğunun tanıtımını yapmaktan mutluluk duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

YETİŞEN SPORCU SAYISI

Geleneksel Türk okçuluğunda lisanslı sporcu ve kulüp sayısının her geçen gün arttığını belirten Toksöz, toplamda 21 binden fazla lisanslı sporcu ve 700'den fazla tescilli kulüp sayısına ulaştıklarını aktardı.

GELENEĞİ YENİ NESİLLERE TAŞIYORUZ

Toksöz, "Gelecekteki uluslararası müsabakalarda Türk okçuluğunu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek hedefindeyiz," diyerek sözlerini tamamladı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildi.