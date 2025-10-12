Gelibolu'da 10. Uluslararası Maraton Başladı — 27 Ülkeden 3.500 Sporcu

10. Uluslararası Gelibolu Maratonu Çanakkale'de başladı

27 ülke, 3.500 sporcu Gelibolu'da buluştu

Çanakkale'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 10. Uluslararası Gelibolu Maratonu başladı. Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Turkcell desteğiyle ve Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılında Omuz Omuza Koşuyoruz sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Maratona 27 ülkeden 3 bin 500 sporcu katılıyor. Sporcular; 42, 21, 10 kilometre mesafelerinde yarışmanın yanı sıra 1,915 kilometrelik halk koşusunda mücadele ediyor.

Başlangıç ve atmosfer

Start, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası önünde kurulan noktadan verildi. İlk anonsla sporcuların çıkış yapmasının ardından ikinci anonsla halk koşusu başladı. Etkinlik, Gelibolu'nun tarihi ve manevi havası içinde gerçekleşiyor.

Yetkililer ve amaç

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, etkinliğin 10. kez düzenlendiğini belirterek, Çanakkale'nin insanları birleştirdiğini ve ziyaretçilerin manevi duygularının arttığını vurguladı. Kaşdemir, amaçlarının katılımcıları burada buluşturmak ve tarihin daha iyi anlaşılmasını sağlamak olduğunu ifade etti ve ilerleyen yıllarda katılımın daha da artmasını umduklarını söyledi.

Başkan Kaşdemir ayrıca bu yıl maraton kapsamında ilk kez 500 çocuk sporcunun da koşuya katıldığını belirtti.

Katılımcı görüşleri

Yarı maratona katılan Mine Şar, geçen yıl yaş kategorisinde ikinci olduğunu ve bu yıl yeniden yarıştığını anlattı. Şar, Gelibolu'da hazırlandığını, disiplinli çalıştığını ve bu süreçte birçok kupa kazandığını söyledi. Tenisten sonra koşuya başladığını belirten Şar, Gelibolu'yu 'vatanım' ve 'cennet köşesi' olarak tanımladı.

İzmir'den gelen ve omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyede yarışan Okan Aracagök de 2016'da Turkcell Gelibolu Yarı Maratonu'na katıldığını, bu yıl 21 kilometre kategorisinde yarışacağını ve burada yer almanın kendisi için büyük gurur olduğunu ifade etti.

Resmi katılımcılar

Maratona, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Cemalattin Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ gibi yetkililer de katıldı.

Organizatörler, Gelibolu'nun savaşın yaşandığı topraklarda barış, huzur ve esenliğin simgesi olduğunu vurgulayarak tüm katılımcıları bu atmosferi solumaya davet etti.

