Genç Atlet Mustafa Tunahan Özdoğan 2 Yılda 30 Madalya Kazandı

Mustafa Tunahan Özdoğan'ın 2 Yılda Elde Ettiği Başarılar

Elazığ'da yaşayan 12 yaşındaki genç atlet,Mustafa Tunahan Özdoğan, sadece iki yıl gibi kısa bir sürede atletizm alanında 30 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Atletizm Yolculuğu

Mustafa, Elazığ'da, Esra Zafer Eşref Yıldırım Ortaokulu'nda eğitim görüyor ve spora 2 yıl önce babasının teşvikiyle yöneldi. Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'ne katıldıktan sonra, ailesinin destekleriyle kendini hızlı bir şekilde geliştirdi.

Öne Çıkan Başarılar

Mustafa Tunahan, 10 Kasım 2023'te Türkiye Atletizm Federasyonu ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Atatürk'ü Anma Koşusu'nda Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. Ayrıca, bu yıl Nisan ayında Adana'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Kros Ligi'nde takım olarak altın madalya elde etti. Mayıs ayında ise Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Atletizm Yarışmasında Türkiye ikinciliği ile gurur duydu.

Gelecek Hedefleri

Mustafa, AA muhabirine verdiği demeçte, atletizmin yaşam biçimi haline geldiğini belirtti ve "Girdiğim her yarışı kazanmak istiyorum" dedi. Disiplinli bir şekilde her gün yaklaşık 10 kilometre koşarak, haftada 70 kilometre antrenman yapmaya özen gösteriyor. Hedefi, uluslararası alanda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanmak.

Disiplin ve Eğitim

Sporun başarıları, eğitimine de olumlu yansıyor. "Spordan dolayı uyku saatlerim düzene girdi. Düzenli besleniyorum" diyen Mustafa, Türk bayrağını her yarışta dalgalandırmayı hedefliyor.

Antrenörün Görüşü

Antrenörü Hasan Turgut, Mustafa'nın kentteki en yetenekli sporculardan biri olduğunu söyledi. İlk yarışında birinci olduğunu ve sonrasında katıldığı her müsabakada ödül elde ettiğini belirtti. Gelecek hedefleri arasında Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde etmek olduğunu ekledi.