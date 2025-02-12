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Genç Boksörlerden Büyükler Kategorisinde Zirveye Tırmanış

Genç boksörler Semih Gümüş, Onur Arkçı ve Alperen Terzi, Türkiye Şampiyonası ile büyükler kategorisinde milli forma hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:33
Genç Boksörlerden Büyükler Kategorisinde Zirveye Tırmanış

Genç Boksörler Büyükler Kategorisinde Zirveye Oynamak İçin Hazırlanıyor

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda gösterdikleri başarılar ile dikkat çeken genç boksörler Semih Gümüş, Onur Arkçı ve Alperen Terzi, büyükler kategorisinde de Türkiye’yi temsil etmek için iddialı bir şekilde çalışıyor.

Bu üç genç yetenek, 17-23 Şubat tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonasına hazırlanırken, antrenmanlarını milli takım antrenörü Selim Vinçoğlu yönetiminde Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Eğitim Spor Kulübü Salonu'nda sürdürmekte. Semih Gümüş 54 kiloda, Onur Arkçı 63.5 kiloda, Alperen Terzi ise 71 kiloda mücadele ederek milli takıma yükselmeyi hedefliyor.

Hedef: Dünya Şampiyonu Olmak

Genç boksörler, Türkiye Şampiyonası’nda kazanacakları başarı ile milli takıma katılarak, Kazakistan ve Los Angeles’ta düzenlenecek dünya şampiyonalarında madalya kazanma hayali kuruyor. Antrenör Selim Vinçoğlu, şampiyonaya yönelik üç aşamalı bir çalışma programı uyguladıklarını vurguladı ve Türkiye Boks Federasyonu’nun yeni yönetiminin altyapıda önemli değişiklikler yaptığını dile getirdi.

Milli Takımda Yenilikler

Vinçoğlu, “Bundan sonraki süreçte milli takımın büyüklerde en az 2 takımı olacak,” diyerek önümüzdeki dönemde genç boksörlerin uluslararası arenada daha fazla tecrübe kazanacağını belirtti. Ayrıca, kadın boksunda oluşan iki takımın ardından bu uygulamanın erkek boksuna da yayılacağını ifade etti. Şampiyonanın önemine dikkat çeken Vinçoğlu, en fazla sporcu ile dünya şampiyonasına katılmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sporcuların Motivasyonu Yüksek

Antremanlarını sürdüren boksörlerden Semih Gümüş, “Daha önce milli formayla mücadele etme şansı buldum. Bu şampiyonayı güzel geçirip milli takımda yer alarak dünya şampiyonalarına katılacağız,” dedi. Onur Arkçı ise boksun hayatının tutkusunu oluşturduğunu belirtti ve Türkiye Şampiyonası'nda başarısını taçlandırarak altın madalya hedeflediğini ifade etti. Alperen Terzi de, geçmiş yıllarda elde ettikleri derecelere yenilerini eklemek için hazır olduklarını dile getirdi.

Büyükler kategorisinde milli formayı giyme hedefinde olan bu genç sporcular, Türkiye Şampiyonası’ndan sonra dünya şampiyonalarına katılarak altın madalya kazanma arzularını somutlaştırmak için büyük bir azimle çalışıyor.

Katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceler elde eden genç boksörlerden...

Katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceler elde eden genç boksörlerden Onur Arkcı, büyükler kategorisinde de başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceler elde eden genç boksörlerden...

Katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceler elde eden genç boksörlerden Onur Arkcı, büyükler kategorisinde de başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

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