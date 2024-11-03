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Genç Erkek Milli Halterciler Avrupa Şampiyonu Oldu

Türkiye, Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 22:06
Genç Erkek Milli Halterciler Avrupa Şampiyonu Oldu

Başarılarla Dolu Bir Şampiyona

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleşen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda, Türkiye'nin genç erkek milli takımı muazzam bir performans sergileyerek takım halinde Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Madalya Dağılımı

Milli halterciler, bu önemli organizasyonda toplam 20 madalya kazanarak tarih yazdı. Takım, 10 altın, 8 gümüş ve 2 bronz madalya ile başarılarını taçlandırdı. Genel olarak, şampiyonada gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde toplamda 53 madalya elde edildi; bunun 22’si altın, 19’u gümüş ve 12’si bronz olarak kaydedildi.

Diğer Takımların Başarıları

Bu şampiyonada 23 yaş altı kadın milli halter takımı, 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile Avrupa ikincisi olma başarısını gösterdi. Genç kızlar milli halter takımı ise 3 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü unvanını elde etti.

Federasyondan Açıklama

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyona ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Polonya'da çok güzel madalyalar ve takım şampiyonluğu kazandık. Madalya kazanan ve bizleri gururla temsil eden tüm sporcularımıza, milli takım antrenörlerimize ve kulüplerimize teşekkür ediyorum. Bu başarı tesadüf değil; geleceğimiz gerçekten çok parlak." diyerek sporcuların ve takımların başarısını vurguladı.

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