Genç Judocular Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Europe Gençler Judo Şampiyonası Estonya'da Başlıyor
Türkiye Judo Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, Avrupa Gençler Judo Şampiyonası 5-8 Eylül tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinde gerçekleştirilecek.
Takımda 16 Milli Sporcu Bulunuyor
Ay-yıldızlı takım, şampiyonaya katılmak üzere Estonya'ya hareket etti. Tatamiye çıkacak milli sporcular arasında şu isimler yer alıyor:
- Yunus Emre Esenboğa
- Hilmi Mucık
- Emre Karaduman
- İbrahim Demirel
- Emir Selim Arı
- Recep Ergin
- İbrahim Tataroğlu
- Begümnaz Doğruyol
- Zilan Ertem
- Şeyma Yıldırım
- Gülzade Korkmaz
- Sinem Oruç
- Sümeyye Kaya
- Tuana Gülenay
- Gülsüm Ağaç
- Yağmur Yılmaz
Şampiyonada Başarılar Diliyoruz
Genç sporcularımızın uluslararası platformda temsil edecekleri bu şampiyonada başarılar diliyoruz.