Genç Kadın Epe Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu Hedefi

Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazanan Genç Kadın Epe Milli Takımı Hedefe Kilitlendi

Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda elde ettikleri altın madalya ile adlarından söz ettiren Genç Kadın Epe Milli Takımı sporcuları Ceren Cebe ve Nilahsen Erten, şimdi de Antalya'da gerçekleşecek olan Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda şampiyonluk peşinde.

Başarılı Geçmiş, Büyük Hedefler

İzmir'de eskrimin epe branşına başlayan 19 yaşındaki Ceren Cebe ve 18 yaşındaki Nilahsen Erten, hem rakip hem de takım arkadaşı olarak mücadelerine devam ediyor. 17-19 Ocak tarihleri arasında Bahreyn'de düzenlenen Dünya Kupası'nda milli takım arkadaşları Aleyna Ertürk ve Damlanur Sönmüş ile birlikte şampiyon olmayı başardılar.

Şimdi ise, organizasyon sonrası döndükleri İzmir'de antrenörleri Emir Şendut eşliğinde, 23 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorlar. Genç eskrimciler, bu yarışmada bireysel ve takım olarak yeniden altın madalya almak istediklerinin altını çiziyorlar.

Olimpiyat Hedefi

Milli sporcu Nilahsen Erten, 10 yıllık eskrim tecrübesine sahip ve 4 yıldır milli takımda mücadele ediyor. Nilahsen, "Hedefimiz bireysel olarak olimpiyatlara katılmak, öncelikle Avrupa ve dünya şampiyonalarında da derece elde etmek" diyerek, 2028 Olimpiyatları'na giden ilk kadın epeciler olma hedefini vurguladı.

Ceren Cebe ise, Türkiye'de birçok şampiyonluğunun yanı sıra Dünya Kupası'ndaki altın madalyanın en önemli başarı olduğunu belirtti. "En büyük hedefim 2028 Olimpiyatları'nda derece elde etmek. Hedefimize ulaşmak için her gün yoğun antrenman yapıyoruz" şeklinde konuştu. Ceren, en büyük destekçilerinin aileleri olduğunu ifade etti.

Antalya'da Hedef Altın Madalya

Milli takım antrenörü Emir Şendut, genç kadın epe tarihinde böyle bir başarının ilk kez elde edildiğini belirterek, Antalya'da yapılacak şampiyonada altın madalya hedeflediklerini vurguladı. "Maksadımız Avrupa şampiyonu olmak. Bireysel ve takımdaş olarak madalya kazanmayı amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.