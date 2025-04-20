Genç Kadın Milli Güreşçiler Hedeflerini Uluslararası Arenada Belirledi

17 yaşındaki milli güreşçi Şeyma Çacar, "Hedeflerime adım adım gidiyorum. Şu anki hedefim Şampiyonlar Turnuvası'nda en iyi şekilde derece yapmak," diyerek hedeflerini belirtti. Genç kadın güreşçiler, ulusal organizasyonlarda kazandıkları başarıları şimdi de uluslararası arenaya taşımak için yoğun bir şekilde hazırlanmaktadırlar.

Çok Çalışmaya Devam Ediyorlar

Ağrı'da güreşe başlayan ve antrenörünün tayini nedeniyle Zonguldak'a transfer olan Şeyma Çacar, 17 yaşındaki Hazal Tabak ve 15 yaşındaki Ecrin Karademir, minderdeki yeteneklerini geliştirmek için Fener Sporcu Fabrikası Antrenman Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, 15-16 Nisan tarihlerinde Çorum'da düzenlenen 20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Hazal Tabak 76 kiloda ikincilik, Şeyma Çacar da 55 kiloda üçüncülük elde etti. Ecrin Karademir, 13-14 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 15 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda 73 kiloda üçüncülük kazandı.

Uluslararası Turnuvalar Öncesi Hazırlık

Gelecek dönemde Ecrin Karademir, 2-8 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılacak "Zafer Turnuvası"na, Hazal Tabak ve Şeyma Çacar ise "Şampiyonlar Turnuvası"na katılacak. Bu organizasyonlarda başarılı olmaları durumunda, İtalya'da 30 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacaklar.

Şeyma Çacar: "Yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyoruz"

Şeyma Çacar, 4 yıl önce güreşe başladığını ve Zonguldak'ta yoğun bir çalışma programı sürdürdüğünü anlattı. "Ailesinden uzakta bulunmanın zorluklarını yaşıyorum, fakat takım arkadaşlarım ve antrenörüm bana büyük destek veriyor. Hedefim sadece ödül kazanmaktan ibaret değil, ailemi gururlandırmak için daha iyi başarılar elde etmek istiyorum," dedi.

Hazal Tabak: "İyi bir sporcu olmayı planlıyorum"

Hazal Tabak, çalışmalarında önemli adımlar attığını, hedeflerinin belirli bir programa göre şekillendiğini belirterek, "Sezon başında 17 yaş altı için hedeflerim vardı, ancak 20 yaş altına odaklanma fırsatım oldu ve ikincilik madalyası aldım. Bununla birlikte Şampiyonlar Turnuvası'na katılacağım," dedi.

Ecrin Karademir: "Avrupa ve Dünya Şampiyonası hedefim var"

Ecrin Karademir, 3 yıldır güreşle ilgilendiğini ve spor kariyerinde hem akademik başarı hem de sportif başarı hedeflediğini vurguladı. "Daha iyi başarılar elde etmeyi planlıyorum. Hedeflerimde öncelikle Avrupa ve dünya var," diye ifade etti.

Geleceğe Yönelik Umutlar

Antrenör Murat Çakır, sporcularının sıkı bir hazırlık süreci geçirdiğini ve bu dönemde madalyalar kazandıklarını belirtti. "Haziran'daki Avrupa Şampiyonası'na katılma fırsatını yakalayacaklar. Öğrencilerim bu süreçte büyük özveri gösterdi ve tüm imkânlar değerlendirilerek eğitim süreçleri desteklendi," diyerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı'ya teşekkürlerini iletti.

Katıldıkları ulusal organizasyonlarda çeşitli dereceler elde eden genç kadın milli güreşçiler, başarılarını uluslararası arenaya taşımak istiyor. 17 yaşındaki milli sporcu Şeyma Çacar (sol2) ile milli güreşçiler 17 yaşındaki Hazal Tabak (sağda) ve 15 yaşındaki Ecrin Karademir (solda), minderdeki başarılarıyla adlarından söz ettirmek için Fener Sporcu Fabrikası Antrenman Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Katıldıkları ulusal organizasyonlarda çeşitli dereceler elde eden genç kadın milli güreşçiler, başarılarını uluslararası arenaya taşımak istiyor. 17 yaşındaki milli sporcu Şeyma Çacar (sol2) ile milli güreşçiler 17 yaşındaki Hazal Tabak (sağda) ve 15 yaşındaki Ecrin Karademir (solda), minderdeki başarılarıyla adlarından söz ettirmek için Fener Sporcu Fabrikası Antrenman Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.