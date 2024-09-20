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Genç Karatecilerin Zirve Hedefi: Dünya Şampiyonası Hazırlıkları

Türkiye Karate Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda zafer için son hazırlıklarını yapıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:40
Genç Karatecilerin Zirve Hedefi: Dünya Şampiyonası Hazırlıkları

Genç Karateciler Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

İtalya'nın Venedik kentinde 9-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasına Türkiye, 42 sporcuyla katılacak.

Hedef Şampiyonluk

Karate Milli Takımı, bu organizasyonda şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürmekte. Kocaeli'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde son hazırlık kampını gerçekleştiren milliler, kata dalında 13 ve kumite dalında 29 sporcu ile mücadele edecek.

Hazırlık Kampı Detayları

İlk 20 günlük kampta kuvvet ve kondisyon çalışmaları ön plandayken, ikinci kamp döneminde teknik ve taktik eğitimine ağırlık verilmektedir. 6 Ekim'de sona erecek kampın ardından milli takım, 7 Ekim'de İtalya'ya hareket edecek.

Teknik Kurul Üyesi Açıkyol'un Açıklamaları

Türkiye Karate Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Soner Açıkyol, “Kadro çok dinamik ve başarıya aç. Genel klasmanda da güzel bir derece alacağımızı düşünüyoruz” dedi. Açıkyol, iki yıl önce Konya'da genel klasmanda ikinci olarak aldıkları yükümlülüğün bilincinde olduklarını vurguladı.

Kata Milli Takımından Yavaşoğlu’nun Hedefleri

Kata Milli Takım Teknik Direktörü Kaan Yavaşoğlu, sporcuları şampiyonluk için hazırladıklarını aktararak, “Allah’ın izniyle genel klasman şampiyonluğunu hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Yavaşoğlu, Kocaeli’nin kendilerine sunduğu imkanlar için teşekkür etti.

Türkiye'nin karate alanındaki başarı geçmişine dayanarak, bu kez genel klasmanda dünya şampiyonu olmayı amaçladıkları belirtiliyor.

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli...

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli Takımı, Türkiye'ye şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor. Son hazırlık kampını Kocaeli'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Karate Milli Takımı, şampiyonaya katada 13, kumitede 29 sporcuyla katılacak.

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli...

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli Takımı, Türkiye'ye şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor. Son hazırlık kampını Kocaeli'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Karate Milli Takımı, şampiyonaya katada 13, kumitede 29 sporcuyla katılacak.

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli...

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli Takımı, Türkiye'ye şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor. Son hazırlık kampını Kocaeli'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Karate Milli Takımı, şampiyonaya katada 13, kumitede 29 sporcuyla katılacak.

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli...

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli Takımı, Türkiye'ye şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor. Son hazırlık kampını Kocaeli'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Karate Milli Takımı, şampiyonaya katada 13, kumitede 29 sporcuyla katılacak.

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli...

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli Takımı, Türkiye'ye şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor. Son hazırlık kampını Kocaeli'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Karate Milli Takımı, şampiyonaya katada 13, kumitede 29 sporcuyla katılacak.

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli...

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli Takımı, Türkiye'ye şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor. Son hazırlık kampını Kocaeli'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Karate Milli Takımı, şampiyonaya katada 13, kumitede 29 sporcuyla katılacak.

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli...

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli Takımı, Türkiye'ye şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor. Son hazırlık kampını Kocaeli'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Karate Milli Takımı, şampiyonaya katada 13, kumitede 29 sporcuyla katılacak.

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli...

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli Takımı, Türkiye'ye şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor. Son hazırlık kampını Kocaeli'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Karate Milli Takımı, şampiyonaya katada 13, kumitede 29 sporcuyla katılacak.

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli...

2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli Takımı, Türkiye'ye şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor. Son hazırlık kampını Kocaeli'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Karate Milli Takımı, şampiyonaya katada 13, kumitede 29 sporcuyla katılacak.

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