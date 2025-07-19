Genç Milliler EYOF'ta Altın Madalya Hedefli

Genç Millilerin Hedefi EYOF'ta Zirveye Tırmanmak

Milli gülleci Abdulkerim Akdaş, "EYOF'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim ve altın madalyayla dönmek istiyorum" dedi. Van'da antrenörlerinin desteğiyle atletizme başlayan milli atlet Viyan Adar ise aynı hedefle mücadele edecek.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Bilecik'ten çıkan genç sporcu Abdulkerim Akdaş, 2018 yılında Sercan Ocak tarafından keşfedilerek gülle atma branşında yeteneklerini geliştirdi. 17 yaşındaki Akdaş, ulusal yarışmalarda kazandığı altın madalyalar sayesinde milli takımda yer aldı. Bu yıl Bulgaristan'da düzenlenen Mladost 18 Yaşaltı Uluslararası Yarışması'nda 17,17 metre atarak şampiyon oldu. Şimdi Kuzey Makedonya'da düzenlenecek EYOF'a hazırlanıyor.

Van'da, Mehmet ve Münir Akkoyun kardeşler tarafından keşfedilen Viyan Adar ise 4 kez Türkiye şampiyonu olarak adını duyurdu. Ayrıca Balkan Kros Şampiyonası'nda ikinci, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise birinci oldu. Çabaları sonucunda Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde kadınlar 3000 metrede Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Aile Desteği ve Antrenman Azmi

Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailem çiftçi olduğu için antrenman sonrası tarlada çalışıyordum. Başarılarım arttıkça ailemin bana olan inancı da güçlendi" dedi. Sercan Ocak, Akdaş'ın spor kariyerine 6. sınıfta başlamasından bu yana büyük ilerleme kaydettiğini belirtti. Onun en büyük hedefi ise Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmak.

Adar'ın Hedefi: Altın Madalya

Unutulmaz bir yolculuğa çıktığını ifade eden Viyan Adar, "Okuldaki yetenek taramasında keşfedildim. İlk yarışmamda il birincisi oldum ve başarım sayesinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne seçildim. Kuzey Makedonya'da altın madalaya uzanmak istiyorum" diye konuştu.

Madalya İçin Sıkı Çalışma

Milli takım antrenörü Münir Akkoyun, "Viyan, 3000 metrede koşacak ve madalya kazanacağına inanıyoruz. Haftada 6 gün antrenman yapıyor, bu başarılarıyla genç nesillere örnek olacak" dedi.

Gülle atmada yıldızlar ve gençlerde Türkiye şampiyonlukları bulunan Bilecikli Abdulkerim Akdaş antrenörünün desteğiyle Kuzey Makedonya'daki 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Gülle atmada yıldızlar ve gençlerde Türkiye şampiyonlukları bulunan Bilecikli Abdulkerim Akdaş antrenörünün desteğiyle Kuzey Makedonya'daki 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.