Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda Türkiye Madalya Peşinde

Türkiye'nin Bowling Hedefi: Madalya

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın açılışını gerçekleştirdiklerini ve hedeflerinin madalya kazanmaya yönelik olduğunu açıkladı.

Samsun'da Rekabet Başlıyor

38 hatlı Samsun Bowling Akademi'nde 14 Nisan'da başlayan ve 21 Nisan'a kadar sürecek olan şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele edecek. Bayazıtlı, Türkiye'de bowlingin hızla yayıldığını ve Avrupa'nın önde gelen tesislerinden birisinde bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu taşıdıklarını belirtti.

Sportif Başarı ve Dostluk Mesajı

Bayazıtlı, Samsun'un hem tarihi hem kültürel önemine dikkat çekerek, “Bugün burada sporcularımızla bunu konuştuk. Hem başarıya odaklanmalarını hem de kalıcı dostluklar ve güzel anılar edinmelerini istiyoruz.” dedi.

Yüksek Katılım ve Hedefler

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na beklenenden yüksek bir katılım olduğunu vurgulayan Bayazıtlı, “Biz bowlingde milli takım olarak daha önce hiç göstermediğimiz bir başarı elde etmek istiyoruz. Ev sahibi olmanın avantajıyla birlikte burada amacımız kesinlikle madalyalar.” şeklinde konuştu.

Bowling Sporu Türkiye'de Büyüyor

Federasyonun bowling sporuna olan ilgiyi artırma çabalarına da değinen Bayazıtlı, “Türkiye'de her geçen gün yeni bowling tesisleri açılmakta ve yeni sporcular lisanslanmaktadır. Organizasyonlarımız ve Türkiye şampiyonaları ile bu sporu destekliyoruz. Amacımız bowlingin ülke genelinde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük bowling salonu olan 38 hatlı Samsun Bowling Akademi'de 14 Nisan'da başlayan ve 21 Nisan'a kadar sürecek Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele edecek.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük bowling salonu olan 38 hatlı Samsun Bowling Akademi'de 14 Nisan'da başlayan ve 21 Nisan'a kadar sürecek Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele edecek.