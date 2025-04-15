DOLAR
38,1 -0,12%
EURO
43,2 0%
ALTIN
3.946,27 -0,5%
BITCOIN
3.259.672,96 -0,85%

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda Türkiye Madalya Peşinde

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda Türkiye madalya hedefliyor. 25 ülkeden 150'den fazla sporcu mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:09
Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda Türkiye Madalya Peşinde

Türkiye'nin Bowling Hedefi: Madalya

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın açılışını gerçekleştirdiklerini ve hedeflerinin madalya kazanmaya yönelik olduğunu açıkladı.

Samsun'da Rekabet Başlıyor

38 hatlı Samsun Bowling Akademi'nde 14 Nisan'da başlayan ve 21 Nisan'a kadar sürecek olan şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele edecek. Bayazıtlı, Türkiye'de bowlingin hızla yayıldığını ve Avrupa'nın önde gelen tesislerinden birisinde bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu taşıdıklarını belirtti.

Sportif Başarı ve Dostluk Mesajı

Bayazıtlı, Samsun'un hem tarihi hem kültürel önemine dikkat çekerek, “Bugün burada sporcularımızla bunu konuştuk. Hem başarıya odaklanmalarını hem de kalıcı dostluklar ve güzel anılar edinmelerini istiyoruz.” dedi.

Yüksek Katılım ve Hedefler

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na beklenenden yüksek bir katılım olduğunu vurgulayan Bayazıtlı, “Biz bowlingde milli takım olarak daha önce hiç göstermediğimiz bir başarı elde etmek istiyoruz. Ev sahibi olmanın avantajıyla birlikte burada amacımız kesinlikle madalyalar.” şeklinde konuştu.

Bowling Sporu Türkiye'de Büyüyor

Federasyonun bowling sporuna olan ilgiyi artırma çabalarına da değinen Bayazıtlı, “Türkiye'de her geçen gün yeni bowling tesisleri açılmakta ve yeni sporcular lisanslanmaktadır. Organizasyonlarımız ve Türkiye şampiyonaları ile bu sporu destekliyoruz. Amacımız bowlingin ülke genelinde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük bowling salonu olan 38 hatlı Samsun Bowling...

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük bowling salonu olan 38 hatlı Samsun Bowling Akademi'de 14 Nisan'da başlayan ve 21 Nisan'a kadar sürecek Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele edecek.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük bowling salonu olan 38 hatlı Samsun Bowling...

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük bowling salonu olan 38 hatlı Samsun Bowling Akademi'de 14 Nisan'da başlayan ve 21 Nisan'a kadar sürecek Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko, Baskonia İle Zorlu Maça Çıkıyor
2
Konya'da Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
3
Eskişehir'in Amazon Kadınları, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Kürek Çekiyor
4
Zayn Sofuoğlu İngiltere'de Karting Podyumuna Çıktı
5
Hentbol Süper Lig'de Spor Toto, Güneysu'yu Yenerek Sezonu Tamamladı
6
Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Efsanelerini Unutmadı
7
Milli Atlet Doğukan Kilcioğlu Uluslararası Arenada Hedefini Belirledi

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı