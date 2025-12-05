Gençler Masa Tenisi Güneybatı Bölge Müsabakaları Kütahya'da Başladı

Gençler Masa Tenisi Güneybatı Bölge Yarışmaları Kütahya'da başladı; 23 erkek, 16 kadın takım ve 140 sporcu mücadele ediyor. İlk dört erkek, ilk üç kadın Türkiye Şampiyonası'na yükselecek.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 18:50
Üç gün sürecek organizasyonda genç sporcular mücadele ediyor

Gençler Masa Tenisi Bölge Yarışmaları’nın Güneybatı Bölgesi ayağı, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda başladı. Üç gün boyunca sürecek organizasyonda Türkiye'nin farklı illerinden genç sporcular ter döküyor.

Masa Tenisi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve turnuva sorumlu yönetmeni Mehmet Suphi Semercioğlu, müsabakaların dört farklı bölgede eş zamanlı yapıldığını belirterek şunları aktardı:

"Türkiye Gençler Grup Şampiyonası Türkiye’de şu an dört bölgesinde yapılmakta. Burası Güneybatı bölgesi. Şu an itibarıyla 23 erkek takım, 16 kadın takım katılım göstermekte. Bu takımlardan erkeklerde ilk dört, kadınlarda ise ilk üç takım Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. Ferdi olarak ise 84 erkek, 59 kadın olmak üzere toplam 140 sporcu müsabakalarda mücadele etmektedir."

Yoğun katılımla geçen müsabakalar, genç sporculara hem deneyim kazanma hem de Türkiye Şampiyonası'na yükselme fırsatı sunuyor. Organizasyonun sonunda dereceye giren sporcular ve takımlar, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

