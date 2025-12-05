Galatasaray 2-0 Samsunspor — İlk Yarı | Trendyol Süper Lig 15. Hafta

Galatasaray 2-0 Samsunspor — İlk Yarı

Özet

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Samsunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Sarı-kırmızılıların gollerini Leroy Sane (dk. 8) ve Victor Osimhen (dk. 29) kaydetti.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada: Sane, Torreira ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası sağ çaprazında topla buluşup uzak direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada: Abdülkerim’in sol taraftan ortasında Osimhen, penaltı noktasının yanında bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Okan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında auta çıkmakta olan topa yetişen Osimhen, son çizgiden pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Sane’ye aktardı. Sane’nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

29. dakikada: Sağ tarafta kendi yarı sahasından aldığı topla ilerleyen Sane, savunma arkasına sarkan Osimhen’e pasını aktardı. Osimhen’in ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

45+3. dakikada: Sol taraftan Kazımcan’ın pasında ceza yayında topla buluşan Sane’nin şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat, Hakemler ve Kadrolar

Stat: RAMS Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Çağlar Uyarcan, Anıl Usta

Galatasaray (ilk 11): Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Galatasaray yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Çağrı Balta, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Samsunspor (ilk 11): Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carlo Holse, Eyüp Aydın, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye

Samsunspor yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Töruz, Soner Aydoğdu, Marius Mouandilmadji, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır, Soner Gönül, Yunus Emre Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Leroy Sane (dk. 8), Victor Osimhen (dk. 29) (Galatasaray)

