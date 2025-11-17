Kayserili Muaythai Madalyalı Sporcular Riyad'dan Çiçeklerle Karşılandı

2025 İslami Dayanışma Oyunları sonrası Kayseri'de karşılama töreni

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunlarında madalya kazanan Kayserili Muaythai sporcuları Gülistan Turan ile Sercan Koç, turnuva dönüşünde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle çiçeklerle karşılandı.

Gülistan Turan turnuvada 50-55 kg kategorisinde şampiyon olurken, Sercan Koç 60-65 kg kategorisinde üçüncülük elde etti. Karşılama töreninde sporculara çiçek takdim edildi ve başarıları kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tören sırasında sporculara hitaben şunları söyledi:

"Muaythai Kayseri de olduğu gibi Türk Milli Takımının da en önemli branşlarından birisidir. İslam Oyunlarında ise ilk defa katılım gerçekleştirdik. Özellikle sporcularımızın da dediği gibi ilkleri gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrasında da güzel birliktelik ve beraberlik ile yansıyan başarılar ile hedeflerimiz olimpiyatlar. Başarılarından dolayı başta sporcularımıza, antrenörleri Göksel Cingöz, Yücel Haspolat, İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu’ya ve her daim sporcularımızın yanında olan ailelerine çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum"

Tören, spor camiası ve aileler tarafından yoğun ilgi gördü; sporcuların uluslararası başarısı Kayseri'de memnuniyetle karşılandı.

