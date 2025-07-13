Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Edirne'de Tamamlandı

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başarıyla tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen bu prestijli şampiyonada, 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu kıyasıya mücadele etti.

Yarışların sona ermesinin ardından düzenlenen ödül töreniyle dereceye girenler ödüllendirildi. 19 yaş altı kategorisinde hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde Galatasaray şampiyon olarak dikkat çekti.

17 yaş altı kadınlar ve erkekler kategorilerinde ise Fenerbahçe birinciliği elde etti. 15 yaş altı erkekler kategorisinde Beşiktaş ve kadınlar kategorisinde Fenerbahçe şampiyonluk sevinci yaşadı.

Organizasyonda dereceye giren kulüplerin temsilcilerine kupalarını takdim eden isimler arasında Edirne Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Başkan Vekili Tolga Saygılı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nesim İba, Ferdiye Erdoğan ve Bekir Sevimli yer aldı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu mücadele etti. Yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi. Organizasyonda dereceye giren kulüp temsilcilerine kupalarını, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk (sol 2) verdi.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu mücadele etti. Yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi. Organizasyonda dereceye giren kulüp temsilcilerine kupalarını, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk (sol 2) verdi.