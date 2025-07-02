Gençler Türkiye Kürek Kupası'na Doğru Antrenmanlar Devam Ediyor

Gençler Türkiye Kürek Kupası'na Antrenmanlar Sürüyor

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Meriç Nehri'nde düzenlenecek Gençler Türkiye Kupası'na katılacak sporcular, önemli antrenmanlarına devam ediyor. Organizasyon, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilecek.

Geleceğin şampiyonlarının kıyasıya yarışacağı bu etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 400 sporcu mücadele edecek. Katılımcı kürekçiler, madalya hedefiyle Meriç Nehri'nde antrenman yapmakta.

“İyi Bir Yarış Olacak”

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Antrenörü Doruk Girişmen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyon öncesi antrenmanların yoğunlaştığını vurguladı. Birçok kulübün Meriç Nehri'nde kampa girdiğini belirten Girişmen, “İyi bir yarış olacak. Günde 2 antrenmanla sporcular organizasyona hazırlanıyor. Parkur çok güzel. Kulüplerin birçoğu burada. Kalabalık oldukça keyifleniyoruz. Gelecek hafta yapılacak şampiyonaya tüm sporseverleri bekliyoruz.” dedi.

Girişmen, kulüp olarak yarışlara iyi hazırlandıklarını ve madalyaları toplamak istediklerini ifade etti.

Sporcuların Madalya Hedefi

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcusu Orhan Kaan Baran, yarışlara günde çift antrenmanla hazırlandıklarını dile getirerek, “Madalya hedefiyle çalışıyoruz. Kürek sporu, disiplin isteyen zorlu bir spor. İyi çalışarak gelecek haftaki yarışlarda kürsüye çıkmak istiyoruz.” şeklinde konuştu. Diğer bir sporcu Poyraz Çelebi de zorlu antrenmanlarla yarışlara hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Meriç Nehri'nde düzenlenecek Gençler Türkiye Kupası'na katılacak sporcular, çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Meriç Nehri'nde düzenlenecek Gençler Türkiye Kupası'na katılacak sporcular, çalışmalarını sürdürüyor.