Gençlerbirliği 1-0 Antalyaspor: Hüseyin Eroğlu'dan Maç Değerlendirmesi

Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği'nin Antalyaspor karşısında iyi oynadığını ancak son vuruş eksikliği ve kadro yetersizliği nedeniyle 1-0 mağlup olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 00:12
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde alınan mağlubiyetin ardından

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrasında takımın teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ortaya koydukları oyundan memnun olmasına karşın skoru bulamadıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

Eroğlu, Süper Lig'e uzun bir aradan sonra döndüklerini ve taraftarların önünde oynadıkları ilk karşılaşmada galip gelmek istediklerini belirterek, "Etkili olduğumuz pozisyonlar oldu ama son vuruşu veya kilit pası atamadık" dedi. İlk yarıda topa sahip oldukları bölümlerde ceza sahası girişlerinde etkili olduklarını ancak sonuca gidemediklerini vurguladı.

Teknik direktör, kurguladıkları oyun sisteminin aleyhlerine işlemediğini ve takımın genelinde olumlu bir görüntü verdiğini söyledi: "Kurguladığımız oyun sistemi bizim lehimize iyi bir şekilde devam etti. Ancak skoru bulamayınca tabii ki tedirginlik artabiliyor."

Eroğlu, maç sırasında zaman zaman savunma yaptıkları anlar olduğunu, geçişlerden pozisyonlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini aktardı. Sakat oyuncuların olması ve transferde bekledikleri oyuncuların takımda olmaması nedeniyle hamle şanslarının kısıtlandığını belirtti ve bazı oyuncuların farklı mevkilerde oynadığını söyledi.

Takımının performansını savunarak, "Güzel bir görüntü verdik ama kazanamıyorsan kaybetmemen gerekiyor" ifadelerini kullanan Eroğlu, sakat oyuncular ve hücum hattındaki kadro derinliğinin acilen takıma katılmasının önemine dikkat çekti.

Yedek kulübesinde akademiden oyuncuların da yer aldığını belirten Eroğlu, istikrarlı bir kadro oluşturmak için zamana ihtiyaç duyduklarını söyleyerek, "Elimizdeki kadronun en iyisinden faydalanmaya çalıştık" dedi. Ayrıca, "Bu da bizim görevimiz. Bugün de ben bu anlamda olumlu düşünüyorum. Oyun bence bugün iyiydi ama skora yansıtamadık. Yani kaybetmeyi hak etmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, maçın birkaç anına işaret ederek "1-0'dan sonra bile Ayaz'ın kafa vuruşu, Sinan'ın kaçırdığı pozisyon, maç berabere bitebilirdi." dedi ve sezon başında istedikleri gibi başlayamadıklarını hatırlattı.

Son olarak Eroğlu, önlerindeki Gaziantep FK maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve taraftar desteğiyle çıkışa geçeceklerine inandığını belirtti.

