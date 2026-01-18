Gençlerbirliği 1-1 Samsunspor | Trendyol Süper Lig 18. Hafta
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar
38. dakikada Marius Mouandilmadji'nin golüyle Samsunspor öne geçti.
52. dakikada Tongya’nın pasında topla buluşan Metehan’ın, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş ağlara gitti ancak pozisyon ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.
60. dakikada Metehan’ın sol kanattan ortasında arka direkte Oğulcan kafayla pasını Koita’ya aktardı. Sekou Koita’nın vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
79. dakikada Celil’in uzun pasıyla topla buluşan Elayis Tavsan’ın ceza sahası içinde dar vuruşu kalenin üzerinden dışarı çıktı.
Stat ve Hakemler
Stat: Eryaman
Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Kerem Ersoy
Kadrolar
Gençlerbirliği: Mario Velho, Pedro Pereira, Dimitros Goutas, Zan Zuzek, Thalisson Kelven, Oğulcan Ülgün (Samed Oğuz dk. 84), Dele Bashiru, Göktan Gürbüz (M’baye Niang dk. 76), Darly Tongya, Metehan Mimaroğlu (Fıratcan Üzüm dk. 90+3), Sekou Koita (Abdurrahim Dursun dk. 83)
Yedekler: Erhan Erentürk, Dilhan Demir, Matej Hanousek, Arda Çağan Çelik, Prince Martor, Dal Varesanovic
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Samsunspor: Okan Kocuk, Soner Gönül, Ali Badra Diabate, Lubomir Satka, Zeki Yavru, Celil Yüksek, Yunus Emre Çift, Tahsin Bülbül (Elayis Tavsan dk. 66), Yalçın Kayan (Jules Oliver Ntcham dk. 65), Josafat Wooding Mendes (Logi Tomasson dk. 84), Marius Mouandilmadjı
Yedekler: Efe Berat Töruz, İrfan Can Eğribayat, Toni Borevkovic, Saikuba Jarju, Ebrima Ceesay
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller ve Kartlar
Goller: Marius Mouandilmadji (dk. 38) (Samsunspor), Sekou Koita (dk.60) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Yunus Emre Çift, Jules Oliver Ntcham, Thomas Reis (Samsunspor)
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SAMSUNSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.