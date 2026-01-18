Gençlerbirliği 1-1 Samsunspor | Trendyol Süper Lig 18. Hafta

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Marius Mouandilmadji ve Sekou Koita gol sevinci yaşadı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 19:17
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 20:12
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

38. dakikada Marius Mouandilmadji'nin golüyle Samsunspor öne geçti.

52. dakikada Tongya’nın pasında topla buluşan Metehan’ın, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş ağlara gitti ancak pozisyon ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

60. dakikada Metehan’ın sol kanattan ortasında arka direkte Oğulcan kafayla pasını Koita’ya aktardı. Sekou Koita’nın vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

79. dakikada Celil’in uzun pasıyla topla buluşan Elayis Tavsan’ın ceza sahası içinde dar vuruşu kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Stat ve Hakemler

Stat: Eryaman

Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Kerem Ersoy

Kadrolar

Gençlerbirliği: Mario Velho, Pedro Pereira, Dimitros Goutas, Zan Zuzek, Thalisson Kelven, Oğulcan Ülgün (Samed Oğuz dk. 84), Dele Bashiru, Göktan Gürbüz (M’baye Niang dk. 76), Darly Tongya, Metehan Mimaroğlu (Fıratcan Üzüm dk. 90+3), Sekou Koita (Abdurrahim Dursun dk. 83)

Yedekler: Erhan Erentürk, Dilhan Demir, Matej Hanousek, Arda Çağan Çelik, Prince Martor, Dal Varesanovic

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Samsunspor: Okan Kocuk, Soner Gönül, Ali Badra Diabate, Lubomir Satka, Zeki Yavru, Celil Yüksek, Yunus Emre Çift, Tahsin Bülbül (Elayis Tavsan dk. 66), Yalçın Kayan (Jules Oliver Ntcham dk. 65), Josafat Wooding Mendes (Logi Tomasson dk. 84), Marius Mouandilmadjı

Yedekler: Efe Berat Töruz, İrfan Can Eğribayat, Toni Borevkovic, Saikuba Jarju, Ebrima Ceesay

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller ve Kartlar

Goller: Marius Mouandilmadji (dk. 38) (Samsunspor), Sekou Koita (dk.60) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Yunus Emre Çift, Jules Oliver Ntcham, Thomas Reis (Samsunspor)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

