Alanyaspor 2-1 Fenerbahçe — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanan karşılaşmada Corendon Alanyaspor, evinde Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakika: Hwang’ın ara pasında topu taşıyan Hadergjonaj’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şut üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0
9. dakika: Musaba’nın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına açtığı ortada top savunmaya çarparak yön değiştirdi. Pozisyonun devamında topu takip eden Talisca, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
23. dakika: Serbest vuruşta topun başına geçen Kerem’in ceza sahası içine açtığı ortada iyi yükselen İsmail’in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
27. dakika: Sağdan köşe vuruşu kullanan Hadergjonaj’ın kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Makouta’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
45+1. dakika: Sağ taraftan Efecan Karaca’nın açtığı ortaya arka direkte vuran Duarte’nin şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
Stat ve Hakemler
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Bersan Duran
Kadrolar
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca, Hwang, Ogundu
Yedekler: Victor, Batuhan Yavuz, Mouine, Güven Yalçın, Meschack, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, İbrahim Kaya
Teknik Direktör: Joao Pereira
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Duran, Alvarez, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Nene, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Goller ve Kartlar
Goller: Hadergjonaj (dk.3), Makouta (dk.27) — Alanyaspor; Talisca (dk.9) — Fenerbahçe
Sarı kartlar: Efecan Karaca, Makouta (Alanyaspor)
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI EV SAHİBİNİN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.