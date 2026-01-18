Alanyaspor 2-1 Fenerbahçe — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Alanyaspor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı; goller Hadergjonaj, Makouta ve Talisca'dan geldi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:09
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 21:47
Alanyaspor 2-1 Fenerbahçe — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Alanyaspor 2-1 Fenerbahçe — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanan karşılaşmada Corendon Alanyaspor, evinde Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakika: Hwang’ın ara pasında topu taşıyan Hadergjonaj’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şut üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0

9. dakika: Musaba’nın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına açtığı ortada top savunmaya çarparak yön değiştirdi. Pozisyonun devamında topu takip eden Talisca, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

23. dakika: Serbest vuruşta topun başına geçen Kerem’in ceza sahası içine açtığı ortada iyi yükselen İsmail’in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

27. dakika: Sağdan köşe vuruşu kullanan Hadergjonaj’ın kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Makouta’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

45+1. dakika: Sağ taraftan Efecan Karaca’nın açtığı ortaya arka direkte vuran Duarte’nin şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Stat ve Hakemler

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Bersan Duran

Kadrolar

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca, Hwang, Ogundu

Yedekler: Victor, Batuhan Yavuz, Mouine, Güven Yalçın, Meschack, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, İbrahim Kaya

Teknik Direktör: Joao Pereira

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Duran, Alvarez, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Nene, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller ve Kartlar

Goller: Hadergjonaj (dk.3), Makouta (dk.27) — Alanyaspor; Talisca (dk.9) — Fenerbahçe

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Makouta (Alanyaspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI EV SAHİBİNİN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eczacıbaşı Dynavit Derbide V. Bank’ı 3-1 Yendi
2
Selçuk İnan: 'Yüzde 100 fauldü' — Kocaelispor Trabzonspor'a Talihsiz Golle Yenildi
3
PFDK: Bilecik’te 5 hakeme bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti
4
24Erzincanspor'dan Mağlubiyetler Sonrası Resmi Açıklama
5
Tim Jabol Folcarelli: Son Dakika Galibiyeti Takımın Tek Hedefini Gösteriyor
6
Alanyaspor 2-1 Fenerbahçe — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)
7
Eskişehirspor 5-1 İzmir Çoruhlu | TFF 3. Lig 4. Grup

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları