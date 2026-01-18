Thomas Reis: Aynı Şehirden Hakemin Süper Lig Maçını Yönetmesi Anlaşılır Değil

Trendyol Süper Lig | Gençlerbirliği 1-1 Samsunspor

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Samsunspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis değerlendirmelerde bulundu.

Maça başlamadan önce, iki gün sonra 20 Ocak 1989’da yaşanan kazanın yıl dönümü olduğunu tekrar hatırlatan Reis, "Bu kaza, Samsunspor tarihinde çok kötü bir gündü. O kazada hayatını kaybeden insanların ailelerine buradan başsağlığı dilemek istiyorum." dedi.

Reis, son dönemde farklı kadrolarla sahaya çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek U19 takımından bazı genç oyuncuları kadroya dahil ettiklerini ve gösterdikleri performanstan memnun olduğunu söyledi. "Jules Oliver Ntcham sakatlıktan geri döndü ama onun da biraz zamana ihtiyacı var," ifadelerini kullandı. Diğer sakat oyuncuların iyileşmesi halinde ligin ikinci yarısı için güçlü bir kadro oluşturacaklarını ekledi.

Maçın akışıyla ilgili konuşan Reis, Gençlerbirliği'nin özellikle sağ tarafta rotasyon yapacağını ve pozisyon değiştireceğini bildiklerini, bu yüzden maçın ilk dakikalarında sıkıntı yaşadıklarını ancak sonrasında oyunun kontrolünü ele aldıklarını aktardı. Gol pozisyonunda faul verilebileceğini veya verilmeyebileceğini söyledi.

Hakem kararlarına ilişkin itirazlarını da dile getiren Reis, "Bugün itirazdan dolayı 3’üncü sarı kartımı gördüm. Açıkçası hiçbir şey yapmadığım halde bu kartın verildiği düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı ve federasyona yönelik eleştirisini şu sözlerle paylaştı: "Federasyona bir tavsiye anlamında bir şeyler söylemek istiyorum; açıkçası anlamakta zorlanıyorum. Çünkü aynı şehirden bir hakemin, Süper Lig maçını yönetmesi anlaşılır bir şey değil."

Reis, kenarda dördüncü hakemin kendisinin haklı olduğunu söylediğini belirterek, Lubomir Satka’nın pozisyonunda faul olduğunu düşündüğünü ve Jules Oliver Ntcham’ın son dakikalardaki şutunda korner olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Son olarak Reis, "Ama sonuç olarak bakarsak çok değerli bir puan aldık" diyerek takımının aldığı 1 puanın önemine dikkat çekti.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, GENÇLERBİRLİĞİ MÜSABAKASININ ARDINDAN, "FEDERASYONA BİR TAVSİYE ANLAMINDA BİR ŞEYLER SÖYLEMEK İSTİYORUM; AYNI ŞEHİRDEN BİR HAKEMİN, SÜPER LİG MAÇINI YÖNETMESİ ANLAŞILIR BİR ŞEY DEĞİL" DEDİ.