Eskişehirspor 5-1 İzmir Çoruhlu | TFF 3. Lig 4. Grup
Maç sonucu ve öne çıkanlar
Sonuç: Eskişehirspor 5 - 1 İzmir Çoruhlu
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Emrullah Baydar, Ali Gün Semih Tuna, Ertuğrul Yolcu
Kadrolar
Eskişehirspor: Bora Göymen, Deniz Keskin, Kaan Kahraman, Cem Güzelbay, Ozan İsmail Koç, Tayfun Tatlı, Muhammet Taha Ağdağ (Hasan Şen dk. 75), Kaan Baysal (M. Baser dk. 83), Akın Akman, İsmail Kulet (Batuhan Doğrukıran dk. 65), Bünyamin Dalkılıç (Hasan Şen dk. 75)
İzmir Çoruhlu: Kuzey Yücel, Arda Yılman, Kadir Yiğit, Halil İbrahim Keleş (Emin Şentürk dk. 61), Atalay Çayırlı (Y. Karakaya dk. 55), Zeynullah Türkay, Berat Polat (Tuğcan Alp Öztürk dk. 46), E. Yakici (Okan Şentürk dk. 29), Yasin Öztekin, Salih Tokgöz, Doğan Atiz (Yaşar Kılkışlar dk. 55)
Goller
Eskişehirspor: Akın Akman (dk. 45), Kaan Baysal (dk. 51 ve 60), Batuhan Doğrukıran (dk. 84 ve 87)
İzmir Çoruhlu: Yasin Öztekin (dk. 65)
Sarı kartlar
Eskişehirspor: Muhammet Taha Ağdağ
İzmir Çoruhlu: Arda Yılman
TFF 3. LİG 4. GRUP 17. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR, SAHASINDA İZMİR ÇORUĞLU'YU 5-1 YENDİ.