Eskişehirspor 5-1 İzmir Çoruhlu | TFF 3. Lig 4. Grup

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 4. Grup 17. haftasında Prof. Dr. Fethi Heper'de İzmir Çoruhlu'yu 5-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:07
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 21:07
Maç sonucu ve öne çıkanlar

Sonuç: Eskişehirspor 5 - 1 İzmir Çoruhlu

Stat: Prof. Dr. Fethi Heper

Hakemler: Emrullah Baydar, Ali Gün Semih Tuna, Ertuğrul Yolcu

Kadrolar

Eskişehirspor: Bora Göymen, Deniz Keskin, Kaan Kahraman, Cem Güzelbay, Ozan İsmail Koç, Tayfun Tatlı, Muhammet Taha Ağdağ (Hasan Şen dk. 75), Kaan Baysal (M. Baser dk. 83), Akın Akman, İsmail Kulet (Batuhan Doğrukıran dk. 65), Bünyamin Dalkılıç (Hasan Şen dk. 75)

İzmir Çoruhlu: Kuzey Yücel, Arda Yılman, Kadir Yiğit, Halil İbrahim Keleş (Emin Şentürk dk. 61), Atalay Çayırlı (Y. Karakaya dk. 55), Zeynullah Türkay, Berat Polat (Tuğcan Alp Öztürk dk. 46), E. Yakici (Okan Şentürk dk. 29), Yasin Öztekin, Salih Tokgöz, Doğan Atiz (Yaşar Kılkışlar dk. 55)

Goller

Eskişehirspor: Akın Akman (dk. 45), Kaan Baysal (dk. 51 ve 60), Batuhan Doğrukıran (dk. 84 ve 87)

İzmir Çoruhlu: Yasin Öztekin (dk. 65)

Sarı kartlar

Eskişehirspor: Muhammet Taha Ağdağ

İzmir Çoruhlu: Arda Yılman

TFF 3. LİG 4. GRUP 17. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR, SAHASINDA İZMİR ÇORUĞLU'YU 5-1 YENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

