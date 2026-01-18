Selçuk İnan: 'Yüzde 100 fauldü' — Kocaelispor Trabzonspor'a Talihsiz Golle Yenildi

Selçuk İnan: 'Pozisyonu izledim, yüzde 100 fauldü'

Trendyol Süper Lig 18. hafta mücadelesinde Kocaelispor, kendi sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Selçuk İnan değerlendirmelerde bulundu.

Maç değerlendirmesi

İnan, takımının kazanmayı fazlasıyla hak ettiğini belirterek, 'Talihsiz bir golle kaybettik. Bunun için fazlasıyla üzgünüm' dedi. Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu ifade ederek, 'Kazanmayı fazlasıyla hak ettiler. Çok iyi mücadele vardı' açıklamasını yaptı. İkinci yarıda 'maça başladığımız gibi başladık ve 45 dakika devam ettirdik' ifadelerini kullandı.

Hakem kararı ve itiraz

Golden önce gelişen pozisyonla ilgili İnan, 'Pozisyonu izledim. Yüzde 100 fauldü. Hakem oyunu mutlaka durdurmalıydı' dedi. Ayrıca kafa çarpışması olduğunu vurguladı ve oyuncuların hakeme tepki göstermesinin bu nedenle olduğunu belirtti.

Oyuncu performansları ve sakatlıklar

İnan, Karol'un isteği, mücadelesi ve takım uyumundan memnun olduğunu; oyuncunun fiziksel olarak da yüzde 100'e ulaştığını söyledi. Show için 'Sakatlığı vardı, neredeyse 20 gündür bizimle antrenman yapamıyordu. Fedakarca çıktı ve oynadı. Ona da teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Muçi hakkında, 'Sadece Muçi'ye değil, kimseye gol attırmak istemiyoruz' diye konuşan İnan, Muçi'nin maç boyunca bir pozisyonu olduğunu ve gol öncesi herkesin hakemin oyunu durdurmasını beklediğini aktardı.

Smolcic'in arka adalesinde sıkıntı olduğu; MR sonrası ne kadar süre takımdan uzak kalacağının netleşeceği; Jovanovic'in dizinde sorunlar yaşadığı ve maç öncesi ülkesinde tedavi görüp döndüğü bilgilerini paylaştı. Ne kadar süre olmayacaklarının henüz belli olmadığını belirtti.

Transfer çalışmaları ve hedefler

Transferlerle ilgili soruya İnan, 'Transfer olmuyor gibi görünüyor. Ama çok mesai harcıyor ve emek veriyoruz. Çözüm bulmaya çalışıyoruz' şeklinde yanıt verdi. Takımı geliştirmek, camiaya layık olmak ve yukarılarda yer almak istediklerini vurguladı: 'Sorumluluğumuz büyük. Her birlikte inşallah bunun altından kalkacağız'.

