Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe: Hüseyin Eroğlu'dan maç değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk yarı hatalarını ve ikinci yarı hamlelerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 23:32
Eryaman Stadı'nda oynanan Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, konuk Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Hüseyin Eroğlu takımının performansını değerlendirdi.

Eroğlu: İlk yarı oyuna hiç giremedik

Toplantıda Eroğlu, ilk yarıda yapılan bireysel hataların gollere yol açtığını belirterek, "İlk yarı oyuna hiç giremedik, coşkumuz, agresifliğimiz yoktu. Rakibin pas yapmasına izin verdik" dedi. Eroğlu, basit hatalara vurgu yaparak, "Basit bir hata sonrası gol yedik. İkinci ve üçüncü gollerde de çok basit hatalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Devre arasında oyuncularını uyardığını aktaran Eroğlu, 3-0 geriye düşüldükten sonra ikinci yarıda risk alıp savunma yerine hücum odaklı değişiklikler yaptıklarını anlattı: "Savunma değil hücum anlamında hamleler yaptık, formasyonu değiştirdik. Ön alan baskısı uyguladık ve 3-1'i yakaladık. Bu bölümde 8'e yakın şut girişimimiz oldu. Doğru tercihler yapsaydık skor farklı olabilirdi. Gol yememeyi değil, gol atıp oyuna ortak olmayı hedefledik. Oyuncularım ikinci yarı bu mücadeleyi ortaya koydu."

Sakatlar ve milli ara beklentisi

Eroğlu, takımın eksik durumuna da değinerek, "Milli aradan sonra birçok oyuncumuz geri dönecek, sakatlığı biten oyuncular var. Fiziksel olarak bugün Niang'ı 20 dakika oyuna alabildim. Sakatlıktan çıkan Oğulcan, Adam, Sekou milli aradan sonra çok daha iyi duruma gelecek. Etebo'nun, Henry'nin dönüşü tabii bizim takımın gücünü artıracak." dedi.

Teknik direktör, birkaç transferle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Milli ara bizim için önemli." ifadeleriyle sözlerini tamamladı. Eroğlu ayrıca taraftarlara puan hediye edemedikleri için üzüntüsünü dile getirdi.

