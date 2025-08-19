Gençlerbirliği, Adama Traore'yi 2+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı

Başkent ekibinin açıklamasına göre 30 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Traore, son olarak Macaristan temsilcisi Ferencvaros formasıyla görev yapıyordu.

Kariyer geçmişi

Futbola KO Bamako kulübünde başlayan Adama Traore, kariyerinde sırasıyla TP Mazembe, FC Metz, US Orleans, Al-Adalah, FC Şerif ve son olarak Ferencvaros takımlarında forma giydi.

Milli takım ve son sezon performansı

Mali Milli Takımı ile 63 maça çıkan Traore, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asist kaydetti. Geçen sezon ise Ferencvaros formasıyla 45 maçta görev alarak takıma 8 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.

