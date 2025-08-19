DOLAR
Gençlerbirliği, Adama Traore'yi 2+1 Yıllık Sözleşme ile Kadrosuna Kattı

Gençlerbirliği, Malili kanat oyuncusu Adama Traore ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı; oyuncu son olarak Ferencvaros'ta forma giydi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:03
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Malili kanat oyuncusu Adama Traore'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

Başkent ekibinin açıklamasına göre 30 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Traore, son olarak Macaristan temsilcisi Ferencvaros formasıyla görev yapıyordu.

Kariyer geçmişi

Futbola KO Bamako kulübünde başlayan Adama Traore, kariyerinde sırasıyla TP Mazembe, FC Metz, US Orleans, Al-Adalah, FC Şerif ve son olarak Ferencvaros takımlarında forma giydi.

Milli takım ve son sezon performansı

Mali Milli Takımı ile 63 maça çıkan Traore, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asist kaydetti. Geçen sezon ise Ferencvaros formasıyla 45 maçta görev alarak takıma 8 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Malili kanat oyuncusu Adama Traore'yi (sağda) transfer etti. İmza töreninde Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur (solda) da yer aldı.

