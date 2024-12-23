Gençlerbirliği, Adanaspor'a 2-0 Yenildi: Teknik Direktör Karatepe Açıklamalarda Bulundu

Gençlerbirliği, Adanaspor Maçında Hayal Kırıklığı Yaşadı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında, Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Adanaspor'a 2-0 yenilerek hayal kırıklığına uğradı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, bu sonucun kendilerine yakışmadığını ifade etti.

Karatepe'den Açıklamalar

Karatepe, karşılaşmayı kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu maçı kazanmak ve üst sıralarda yer almak istiyorduk. Açıkçası bu sonuç bize yakışmadı." dedi. Bireysel hatalara dikkat çeken teknik direktör, "Kazanmayı hedeflediğimiz bir maçtı. Bu maçı kazanmak ve üst sıralarda yer almak istiyorduk. Yeni yılı iyi değerlendirip play-off'un içinde yer almayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Adanaspor'un Galibiyeti

Adanaspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise yeni yönetime destek vurgu yaparak, "Yeni yönetime hoş geldin dedik. Onlara bu galibiyeti armağan ediyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler." sözlerine yer verdi.