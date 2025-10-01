Gençlerbirliği Alanyaspor Hazırlıklarını Taktik Antrenmanla Sürdürdü

Gençlerbirliği, 4 Ekim'de sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için Beştepe'de taktik ağırlıklı antrenman yaptı; Furkan Ayaz Özcan'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:25
Gençlerbirliği Alanyaspor Hazırlıklarını Taktik Antrenmanla Sürdürdü

Gençlerbirliği Alanyaspor hazırlıklarını taktiksel çalışmayla sürdürdü

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre antrenman, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çalışma, ısınmaya yönelik koordinasyon egzersizleriyle başladı.

Dar alanda yapılan pas organizasyonlarının ardından antrenmanın ikinci etabında ekip, taktik ağırlıklı uygulamalara geçti. Günün tek seansı, yarı sahada oynanan ve rekabetin yüksek olduğu çift kale maçla sona erdi.

Furkan Ayaz Özcan'a sürpriz kutlama

Öte yandan genç futbolcu Furkan Ayaz Özcan için takımın öğlen yemeği sonrasında sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı...

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Koita da yer aldı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı...

