Gençlerbirliği Alanyaspor Hazırlıklarını Taktik Antrenmanla Sürdürdü

Gençlerbirliği Alanyaspor hazırlıklarını taktiksel çalışmayla sürdürdü
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre antrenman, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çalışma, ısınmaya yönelik koordinasyon egzersizleriyle başladı.
Dar alanda yapılan pas organizasyonlarının ardından antrenmanın ikinci etabında ekip, taktik ağırlıklı uygulamalara geçti. Günün tek seansı, yarı sahada oynanan ve rekabetin yüksek olduğu çift kale maçla sona erdi.
Furkan Ayaz Özcan'a sürpriz kutlama
Öte yandan genç futbolcu Furkan Ayaz Özcan için takımın öğlen yemeği sonrasında sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.
