Gençlerbirliği, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Antrenman detayları
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.
Oyuncular antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma oyunu ve dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulundu.
Kırmızı-siyahlılar, günün tek antrenmanını yarı sahada oynanan çift kale maç ve MAS (Maksimum aerobik hız) koşusuyla tamamladı.
Başkent ekibi, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
