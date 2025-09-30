Gençlerbirliği, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, 4 Ekim Cumartesi sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 19:46
Gençlerbirliği, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman detayları

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Oyuncular antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma oyunu ve dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulundu.

Kırmızı-siyahlılar, günün tek antrenmanını yarı sahada oynanan çift kale maç ve MAS (Maksimum aerobik hız) koşusuyla tamamladı.

Başkent ekibi, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü sahasında Corendon...

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü sahasında Corendon...

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı: RAMS Park'ta 22.00 Randevusu
2
Samsun Open WTA 125 Tanıtıldı: 26 Ülkeden Yaklaşık 50 Sporcu, Gelir Mehmetçik Vakfı'na
3
Gençlerbirliği, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
4
Gençlerbirliği'nden Hakem Kararlarına Sert Tepki: 7 Haftada 8 Puan Kaybı İddiası
5
Trabzonspor, Zecorner Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Ziraat Türkiye Kupası: 3. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı
7
Luca Banchi İtalya Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Oldu

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar