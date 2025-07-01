Gençlerbirliği Başkanı Sungur, ATO Başkanı Baran'ı Ziyaret Etti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, ATO'yu Ziyaret Etti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile bir araya geldi. Bu önemli buluşma, Ankara Ticaret Odası'nın makamında gerçekleştirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre; ziyarete Sungur ile birlikte kulübün yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Görüşmenin ardından Sungur, Baran'a 3965 numaralı çerçevelenmiş üyelik belgesini ve 06 numaralı formayı hediye etti.

İş Birliği Vurgusu

Ziyaret sırasında iki kurum arasındaki iş birliği vurgulanırken, spor ve ticaretin nasıl birlikte gelişebileceği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur (sağda), Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran (solda) ile bir araya geldi. Sungur, Baran'a 3965 numaralı çerçevelenmiş üyelik belgesini hediye etti.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur (sağda), Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran (solda) ile bir araya geldi. Sungur, Baran'a 3965 numaralı çerçevelenmiş üyelik belgesini hediye etti.