Gençlerbirliği, Esenler Erokspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, oyuncuların ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, pilates topuyla oynanan çabukluğa dayalı oyunun ardından 5'e 2 top kapma çalışmasına geçerek, antrenmanın son kısmında taktik çalışma ve duran top organizasyonlarına odaklandı.

Başkent temsilcisinde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavileri devam eden Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran ve Abdullah Şahindere maça katılamayacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Gençlerbirliği, son 5 maçta topladığı 13 puan ve kalesinde görmediği golle çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.