DOLAR
35,87 0,06%
EURO
37,31 0,17%
ALTIN
3.288,13 0,52%
BITCOIN
3.475.262,54 0,66%

Gençlerbirliği, Esenler Erokspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Esenler Erokspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 19:50
Gençlerbirliği, Esenler Erokspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, oyuncuların ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, pilates topuyla oynanan çabukluğa dayalı oyunun ardından 5'e 2 top kapma çalışmasına geçerek, antrenmanın son kısmında taktik çalışma ve duran top organizasyonlarına odaklandı.

Başkent temsilcisinde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavileri devam eden Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran ve Abdullah Şahindere maça katılamayacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Gençlerbirliği, son 5 maçta topladığı 13 puan ve kalesinde görmediği golle çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile oynayacağı...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile oynayacağı...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor'dan Ercan Kara'ya Kiralık Transfer: Rapid Wien ile Anlaştı
2
Okan Buruk: 'Boluspor Maçı Bizim İçin Çok Önemliydi'
3
Fenerbahçe'den Sevgi Uzun'a Destek Mesajı
4
Fenerbahçe Beko, LDLC Asvel ile Karşılaşıyor
5
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'ü 4-1 Yendi
6
A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda'yı Mağlup Etti: 83-76
7
Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Al Khaleej'i Farklı Geçti

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile