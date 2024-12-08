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Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Geçerek 3 Puan Aldı

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Karatepe, zorlu süreçte takımın duruşunu övdü.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 19:42
Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Geçerek 3 Puan Aldı

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan teknik direktör Recep Karatepe, takımının zorlu günlerdeki iyi duruşunu ve kazanılan 3 puanın önemini vurguladı.

Karatepe'den Önemli Değerlendirme

Eryaman Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından Karatepe, Fatih Karagümrük gibi güçlü bir rakiple oynadıklarını hatırlatarak, "Oyunu 2. bölgede, özellikle blok aralarında oyuncuları buluşturmamak ve ön taraftaki sırtı dönük oynayabilen santrforu kapatmak üzerine kurmuştuk. Nitekim istediğimiz gibi oldu," ifadelerini kullandı.

Galibiyetin kendileri için çok kritik olduğunu belirten Karatepe, "Ligin başından bu yana kulübümüz ekonomik anlamda zaman zaman zor günler geçirdi. Ancak oyuncularımız bu süreçte güçlü bir duruş sergiledi. Bu galibiyeti özellikle Osman Sungur başkanımıza ve yönetimimize armağan etmek istiyorum," dedi.

Fatih Karagümrük Cephesi

Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusı Atılay Canel, rakiplerinin kendilerinden daha iyi oynadığını belirterek, "Galibiyeti hak ettiler. Bize yakışmayan bir oyun oynadık, ancak biz güçlü bir takımız ve hedefimiz şampiyonluk. Rakibimizi galibiyetten ötürü kutluyoruz," açıklamasında bulundu.

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