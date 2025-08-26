DOLAR
Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 4. haftasında 31 Ağustos'ta Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe'de başladı; bazı oyuncular ayrı çalıştı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 21:18
Antrenman detayları

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde başladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular antrenmanın ilk bölümünde dar alanda pas organizasyonları ve çabukluk çalıştı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, minyatür kalelerden kurulu alandaki hedefli oyun ve çift kale maçla tamamlandı.

Tedavileri süren Etebo, Ensar Kemaloğlu, Popa ve Kyabou takımdan ayrı çalıştı. Onyekuru ise yardımcı antrenör ve fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması, 31 Ağustos Pazar günü oynanacak.

