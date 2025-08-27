DOLAR
Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 4. hafta öncesi Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde taktik çalışma ve çift kale maçla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:39
Beştepe'de taktik ve pas çalışması

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dar alanda pas organizasyonları üzerinde çalıştı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşması, 31 Ağustos Pazar günü oynanacak.

