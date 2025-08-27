Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gençlerbirliği, Fenerbahçe Karşılaşmasına Hazırlanıyor
Beştepe'de taktik ve pas çalışması
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dar alanda pas organizasyonları üzerinde çalıştı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.
Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşması, 31 Ağustos Pazar günü oynanacak.