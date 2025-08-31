DOLAR
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Mourinho sonrası Göle ile 4'lü savunma ve transfer değişikliği

Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Zeki Murat Göle yönetiminde Gençlerbirliği karşısına 4'lü savunma ve yeni transferlerle çıktı; taraftara ek kontenjan verildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 19:16
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Mourinho sonrası Göle ile 4'lü savunma ve transfer değişikliği

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç notları

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, hafta içinde teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra sahaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı. Karşılaşma Eryaman Stadı'nda oynandı.

Teknik ekip ve taktik değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmelerinin ardından Göle, önceki 11'e göre hem kadroda hem de taktik düzende değişikliğe gitti. Jose Mourinho döneminde bu sezon maçlara 3'lü savunma ile çıkan sarı-lacivertliler, bu maçta 4'lü defans düzeniyle sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin 11'i ve pozisyonlar

Kalede Dominik Livakovic yer alırken, savunma dörtlüsü Oğuz Aydın, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown şeklinde dizildi. Savunmanın önünde yeni transferlerden Edson Alvarez ile Fred görev aldı. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta yeni transfer Nene forma giydi. İleri uçta ise Anderson Talisca ile Youssef En Nesyri yer aldı.

Yeni transferler ve başlangıç

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadroya kattığı Edson Alvarez (West Ham United) ve Nene (Salzburg) maçın ilk 11'inde yer aldı.

İlk kez ligde 11'de

İrfan Can Kahveci ile Dominik Livakovic, bu sezon ilk kez Süper Lig'de ilk 11'de forma şansı buldu. İki oyuncu da Avrupa maçlarında birer kez ilk 11'de görev yapmıştı.

Gençlerbirliği kadro notları

Kırmızı-siyahlıların yeni transferi Sekou Koita ilk 11'de yer alırken, dün transfer edilen Senegalli forvet M'Baye Niang yedek kulübesinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'ndan görev bekledi.

Taraftar ve stadyum atmosferi

Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe taraftarına ek kontenjan verdi; bir kale arkası tribününün tamamı Fenerbahçe taraftarına ayrıldı. Normalde kale arkası tribünün dörtte birlik kısmı deplasman seyircisine ayrılıyordu. Her iki takım oyuncuları da sahaya "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." yazılı pankartla çıktı.

Eryaman Stadı, taraftarlar tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı. Kırmızı-siyahlı taraftarların arasında bir Filistin bayrağı da sallandı.

Protokol ve hediyeleşme

Maç öncesinde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus'a forma hediye etti. Cayrus da Uruguay Milli Takımı formasını Başkan Sungur'a sundu.

Not: Haberde yer alan tüm özel isimler, tarihler ve sayısal veriler korunmuştur.

