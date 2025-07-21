Gençlerbirliği, Henry Onyekuru ile 2 Yıllık Anlaşma Sağladı

Gençlerbirliği Yeni Transferiyle Güçleniyor

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Henry Onyekuru ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüp, transfer süreçlerini hızlandırarak kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Onyekuru'nun Kariyeri

Açıklamada ayrıca, sezon hazırlıklarını Bolu'daki kampta sürdüren Gençlerbirliği'nin, Onyekuru'nun sol kanat ve forvet pozisyonlarındaki performansına güven duyduğu belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları da giydiği bilgisine yer verildi.

Onyekuru'nun futbol kariyerine Katar merkezli ASPIRE Academy'de başladığı, ardından sırasıyla Eupen, Everton, Anderlecht, Galatasaray, Monaco, Olympiakos, Adana Demirspor ve en son Al-Fayha'da oynadığı kaydedildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Henry Onyekuru ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Henry Onyekuru ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.