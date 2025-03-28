DOLAR
37,9 -0,06%
EURO
41,06 0,03%
ALTIN
3.766,88 -0,03%
BITCOIN
3.196.026,73 -0,54%

Gençlerbirliği, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek üç maçlık hasretine son verdi.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:27
Gençlerbirliği, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, kendi sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, üç maç aradan sonra galip gelerek puanını 51'e yükseltti. Ligde üst sıralara çıkma mücadelesi veren takım, galip gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

Öte yandan, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor için ise kötü günler devam ediyor. Küme düşme hattında yer alan ekip, galibiyet hasretini dört maça çıkardı ve mevcut puanı 34 olarak kaldı.

Bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir mücadele olmasının yanı sıra, sezonun gidişatı açısından da belirleyici bir rol oynadı.

İLGİLİ HABERLER

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

28 Mart’ta e-Devlet Üzerinden Ödemeler Başlıyor: PTT'den Doğrudan Ödeme Seçeneği

Emekli Promosyonlarında yeni karar geliyor! 31.500 TL'ye Yükseliyor!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alagöz Holding Iğdır FK, Ümraniyespor ile 0-0 Berabere Kaldı
2
Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı: 'Yabancı Hakem Şart'
3
Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden İki Yeni Transfer: Malik Newman ve Egemen Güven
4
BKT Avrupa Kupası: Dreamland Gran Canaria 69, Bahçeşehir Koleji 68
5
Fenerbahçe'nin Galibiyeti ve Mourinho'nun VAR Eleştirisi
6
Novak Djokovic, Miami Açık'ta Finale Yükseldi!
7
Teksüt Bandırmaspor ve Boluspor Berabere Kaldı: Teknik Direktörlerin Açıklamaları

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Sürücü Belgelerinde Dönüşüm: Tek Tip Dijital Ehliyet Uygulaması Başlıyor

100.000 TL Kredi Çekecekler Dikkat! Faiz Oranları Artıyor

Yapı Kredi Gençlere 15.000 TL Destek Sunuyor!

EYT’lilere 8.000 TL Emekli İkramiyesi! Refah Paketi Yolda

Emekli Promosyonlarında yeni karar geliyor! 31.500 TL'ye Yükseliyor!

28 Mart’ta e-Devlet Üzerinden Ödemeler Başlıyor: PTT'den Doğrudan Ödeme Seçeneği