Gençlerbirliği, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, kendi sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, üç maç aradan sonra galip gelerek puanını 51'e yükseltti. Ligde üst sıralara çıkma mücadelesi veren takım, galip gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

Öte yandan, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor için ise kötü günler devam ediyor. Küme düşme hattında yer alan ekip, galibiyet hasretini dört maça çıkardı ve mevcut puanı 34 olarak kaldı.

Bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir mücadele olmasının yanı sıra, sezonun gidişatı açısından da belirleyici bir rol oynadı.