Gençlerbirliği, Kocaelispor'u 1-0 Geçti: Eroğlu ve Taşdemir Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

Gençlerbirliği, Kocaelispor'u 1-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, savunma performansını beğendiğini ancak hücumda daha fazla iş yapmaları gerektiğini ifade etti. Kocaelispor'un deplasmanda puan ortalamasının yüksek olduğunu belirterek, "İlk yarı dengeli geçti. İstediklerimizi bölüm bölüm gerçekleştirdik. Gençlerbirliği'nin başında üçüncü maçımıza çıktık, oyunumuzu geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz," dedi.

Maçın Detayları

Eroğlu, Alperen Babacan'ın sakatlığının oyun düzenlerini olumsuz yönde etkilediğini vurgulayarak, "Zuzek'in olmaması nedeniyle Hanousek'i stopere çektik. Savunmayı daha da güçlendirdik ve skoru korumaya gittik. Bugün savunmayı iyi yaptık ama hücumda daha etkin olmalıyız," şeklinde konuştu.

"Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Saygıyla andığımız İlhan Cavcav'ın da ruhu şad olsun," diyerek sözlerini tamamlayan Eroğlu, ligin çekişmeli geçtiğini ve ilk hedeflerinin play-off'ta kalmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kocaelispor'un Değerlendirmesi

Kocaelispor teknik direktörü İsmet Taşdemir ise ikinci yarıdaki performanslarından memnun olmasına rağmen golü bulamadıklarını ifade etti. "Zorluk derecesi yüksek bir maç oynadık. İlk yarı biterken talihsiz bir gol yedik. Oyuncularım ikinci yarıda kazanmak için her şeyi yaptı, ancak maalesef istediğimiz golü bulamadık," dedi.

Taşdemir, VAR incelemeleri ile ilgili olarak, "Golün tekrarını seyrettim, ofsayttaki arkadaş pozisyonu bozuyor. Bu tür hatalarla mağlup olmak daha üzücü," diyerek hakemin genel olarak iyi bir performans sergilediğini de belirtti.

Son olarak, transfer dönemine ilişkin de düşüncelerini paylaşan Taşdemir, "Doğru oyuncuyu bulmamız durumunda transfer yapmayı düşünüyoruz," ifadelerini kullandı.