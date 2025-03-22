Gençlerbirliği, Konyaspor'u Hazırlık Maçında 2-0 Geçti

Gençlerbirliği, Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek hazırlık maçını kazandı. Goller Rahman Buğra Çağıran ve Leo Goucho'dan geldi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 19:55
Gençlerbirliği, Konyaspor'u Hazırlık Maçında 2-0 Geçti

Gençlerbirliği, Konyaspor'u 2-0 Yenerek Gücünü Gösterdi

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Gençlerbirliği, Süper Lig temsilcisi TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık galibiyet elde etti.

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Başkent ekibi, milli arada gerçekleştirdiği bu özel maçta, Konyaspor ile karşılaşarak sezon hazırlıklarına devam etti. Maç, Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Gollerle Maçın Kaderi Belirlendi

Karşılaşmanın ilk golü, 12. dakikada Rahman Buğra Çağıran ile geldi. Ardından, 27. dakikada Leo Goucho attığı golle farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği, bu gollerle maçı üstün bir oyunla tamamladı.

Bu sonuç, Gençlerbirliği'nin lig öncesi moral bulmasına ve hazırlıklarının doğru yolda ilerlediğini göstermekte.

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Gençlerbirliği, Konyaspor'u Hazırlık Maçında 2-0 Geçti

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