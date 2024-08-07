Gençlerbirliği Mert Tekin ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Gençlerbirliği'nden Önemli Bir Adım

Gençlerbirliği, genç futbolcu Mert Tekin ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, bu adımın futbol akademisi için oldukça önemli olduğunu belirtti.

5 Yıllık Sözleşme

Özellikle 2005 doğumlu Mert Tekin, akademinin en yetenekli oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Kulüp, Mert Tekin ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Başkent ekibinin yaptığı açıklamada, "Futbol akademimizde yetişen oyuncumuz Mert Tekin ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Kendisine hayırlı olsun diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.