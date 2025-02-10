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Gençlerbirliği'nde Etebo'nun Sakatlığı: 2 Ay Sürecek Ara

Gençlerbirliği'nin Orta Saha Oyuncusu Peter Etebo, sakatlığı nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:41
Gençlerbirliği'nde Etebo'nun Sakatlığı: 2 Ay Sürecek Ara

Gençlerbirliği'nde Etebo'ya Kötü Haber

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo ile ilgili kötü bir haber aldı. 29 yaşındaki Etebo, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 ay futbol oynayamayacak.

Sakatlık Durumu ve Tedavi Süreci

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Etebo, Esenler Erokspor ile oynanan 23. hafta maçında sakatlanarak sahayı terk etti. Yapılan tetkikler sonucunda, sol bacağındaki biseps femoris kasına ait intramuskuler tendonunda kısmi yırtık ve ileri düzeyde kanama tespit edildi.

Açıklamada, Etebo’nun tedavisinin yaklaşık 2 ay süreceği bilgisi verildi. Gençlerbirliği camiası, tecrübeli oyuncunun bir an önce sahalara dönmesi için dua ediyor.

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