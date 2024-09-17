Gençlerbirliği'nde İcra ve Borç Sorunlarına Tepki

Gençlerbirliği'nden İcra ve Borç Sorunlarına Tepki

Gençlerbirliği Kulübü'nde başkanlık görevi yürüten Osman Sungur, son günlerde yaşanan icra ve borç problemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sungur: "Geçmişten Gelen Sıkıntılarla Mücadele Ediyoruz"

Sungur, şu an başka bir kulübün başkanlığını yapan şahsın, geçmişte kulübe verdikleri parayı ihtar çekerek talep ettiğini ifade etti. "Geçmişte kulübümüze ne için verdiğini bilmediğimiz bir miktar parayı talep ediyorlar," dedi.

Yeniden Yapılanma Çabaları

Osman Sungur, kulüp yönetimi olarak, göreve geldikleri günden bu yana, kulübü yeniden yapılandırma çabası içinde olduklarını vurguladı. "İlhan Cavcav döneminden sonra tesislerimizde herhangi bir çalışma yapılmadı. Sportif başarıya odaklanan geçmiş yönetimlerin hatalarından kurtulmak için uğraşıyoruz," diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

"Hesaplarımız üzerindeki blokelerin kaldırılması ve geçmiş borçların ortadan kaldırılması için kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Bu süreçte Hacettepe Spor Kulübü'nün yaşadığı sıkıntılarla da ilgileniyoruz," diyen Sungur, geçmişte kulüp yönetiminde görev almış kişilerin kulübe karşı icra ve ihtar göndermesinin üzücü olduğunu da belirtti.

Takımın Geleceği ve Beklentiler

Sungur, oluşturdukları takımın bu sezon ligin en değerli 5 ekibinden biri olduğunu ifade ederek, "Takımımıza güveniyoruz ve her geçen hafta daha iyi olacağız. Bu kulübe gönülden bağlıyım ve maddi imkanlarım dahilinde katkılarımı sürdüreceğim," şeklinde konuştu.

Sungur, sözlerini şöyle tamamladı: "Doğru yönetim ve iyi kararlarla kulübümüzün itibarı için projeler geliştireceğiz. Camiamızın bu süreçte destek olmalarını diliyorum."