DOLAR
34,09 -0,34%
EURO
37,94 -0,12%
ALTIN
2.810,41 0,4%
BITCOIN
2.083.383,93 -5,89%

Gençlerbirliği'nde İcra ve Borç Sorunlarına Tepki

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, kulübün borçları ve geçmiş yönetimlerin hatalarını eleştirerek, çözüm arayışlarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:30
Gençlerbirliği'nde İcra ve Borç Sorunlarına Tepki

Gençlerbirliği'nden İcra ve Borç Sorunlarına Tepki

Gençlerbirliği Kulübü'nde başkanlık görevi yürüten Osman Sungur, son günlerde yaşanan icra ve borç problemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sungur: "Geçmişten Gelen Sıkıntılarla Mücadele Ediyoruz"

Sungur, şu an başka bir kulübün başkanlığını yapan şahsın, geçmişte kulübe verdikleri parayı ihtar çekerek talep ettiğini ifade etti. "Geçmişte kulübümüze ne için verdiğini bilmediğimiz bir miktar parayı talep ediyorlar," dedi.

Yeniden Yapılanma Çabaları

Osman Sungur, kulüp yönetimi olarak, göreve geldikleri günden bu yana, kulübü yeniden yapılandırma çabası içinde olduklarını vurguladı. "İlhan Cavcav döneminden sonra tesislerimizde herhangi bir çalışma yapılmadı. Sportif başarıya odaklanan geçmiş yönetimlerin hatalarından kurtulmak için uğraşıyoruz," diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Borçlarla Mücadele ve Hedefler

"Hesaplarımız üzerindeki blokelerin kaldırılması ve geçmiş borçların ortadan kaldırılması için kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Bu süreçte Hacettepe Spor Kulübü'nün yaşadığı sıkıntılarla da ilgileniyoruz," diyen Sungur, geçmişte kulüp yönetiminde görev almış kişilerin kulübe karşı icra ve ihtar göndermesinin üzücü olduğunu da belirtti.

Takımın Geleceği ve Beklentiler

Sungur, oluşturdukları takımın bu sezon ligin en değerli 5 ekibinden biri olduğunu ifade ederek, "Takımımıza güveniyoruz ve her geçen hafta daha iyi olacağız. Bu kulübe gönülden bağlıyım ve maddi imkanlarım dahilinde katkılarımı sürdüreceğim," şeklinde konuştu.

Destek Çağrısı

Sungur, sözlerini şöyle tamamladı: "Doğru yönetim ve iyi kararlarla kulübümüzün itibarı için projeler geliştireceğiz. Camiamızın bu süreçte destek olmalarını diliyorum."

İLGİLİ HABERLER

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar
2
Sivasspor, Konyaspor Deplasmanında Galibiyet Peşinde
3
Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı
4
Fenerbahçe Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklara Başladı
5
Gençlerbirliği'nde İcra ve Borç Sorunlarına Tepki
6
Trabzonspor'dan Mustafa Şamil Ekinci'ye Taziye Mesajı
7
Ankara'da Gençlerle Buluşan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek