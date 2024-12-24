Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe Dönemi Sona Erdi

Teknik Direktör Recep Karatepe ile Ayrılık Kararı

Trendyol 1. Lig'in önemli takımlarından Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizde teknik direktörlük görevini yürüten Recep Karatepe ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Açıklamanın devamında, "Teknik direktör Recep Karatepe ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri belirtildi.

Sezon Başında Göreve Gelmişti

Recep Karatepe, sezonun başlangıcında Gençlerbirliği ile sözleşme imzalayarak takımı çalıştırmaya başlamıştı. Bu süreçte Karatepe, takımının başında 17 lig ve 2 kupa maçına çıktı. Ancak, kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Adanaspor ve Kasımpaşa ile olan maçlarını kaybetti ve bu performans sonrası ayrılık kararı alındı.