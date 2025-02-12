Gençlerbirliği'nde Transfer Hareketliliği: 7 Futbolcu Kiralık Gitti

Gençlerbirliği'nde Transfer Gelişmeleri

Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, son günlerdeki transfer hareketliliği ile dikkat çekiyor. Başkent ekibi, kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Çağrı Fedai ile olan sözleşmesini feshetti. Ayrıca, 7 futbolcusunu başka kulüplere kiralık olarak göndermeye karar verdi.

Çağrı Fedai'nin Sözleşmesi Feshedildi

Gençlerbirliği, sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Çağrı Fedai ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdı. Bu ayrılığın ardından, Gençlerbirliği, takımdaki diğer oyuncular için yeni bir strateji benimsedi.

Kiralık Gönderilen Futbolcular

Gençlerbirliği, aşağıdaki futbolcularının bonservislerini kiralık olarak diğer kulüplere verdi:

Ahmet Arda Tuzcu - Metal 1963 Spor

- Metal 1963 Spor Ataberk Gök - Türk Metal 1963 Spor

- Türk Metal 1963 Spor Berat Can - Sebat Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu

- Sebat Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Arda Temur - Menemen FK

- Menemen FK Kağan Özkan - İskenderunspor

- İskenderunspor Elias Durmaz - Adanaspor

- Adanaspor Abdullah Yıldızer - 23 Elazığ Futbol Kulübü

Bu gelişmeler, Gençlerbirliği'nin gelecekteki sezon hedefleri doğrultusunda yeni bir yapılanmaya gittiğini gösteriyor.