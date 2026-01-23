Gençlerbirliği'nden Şanal: Onyekuru takımda kalacak, Zan Zuzek transferi kapandı

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:35
Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, basın mensuplarıyla yapılan tanışma toplantısında kulübün hedeflerini, duruşunu ve basınla iletişim vizyonunu paylaştı.

"Eleştiriye açık, doğru bilgiye dayalı ve samimi bir iletişimin hem kulübümüze hem de Türk sporuna katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Gençlerbirliği sadece bir spor kulübü değil, bir duruş, bir kültür, aynı zamanda bir geleneğin adı. Hiç kuşkusuz basınımız bizimle yürünecek bu yolda en kıymetlimiz"

Zan Zuzek konusu kapandı

Şanal, Zan Zuzek'in Amed Sportif Faaliyetler'e transferi hakkında değerlendirmede bulunarak, "Zuzek konusu kapandı. Biz Amedspor ile anlaştık. Fakat Amedspor oyuncuyla anlaşamadı. Dün gece itibarıyla durum bu" ifadelerini kullandı.

Zan Zuzek transferi Amedspor ile sonuçlanmadı.

Onyekuru takımda kalacak

Onyekuru ile ilgili olarak Şanal şunları söyledi: "Hatta takip ettiyseniz 2-3 gündür antrenmanlarda çok iyi. Takımda kalmasını biz istiyoruz. Çünkü Onyekuru’nun ismiyle Gençlerbirliği’nin ismi bütünleşirse hem marka değeri olarak hem de Onyekuru’nun bize katacaklarıyla iyi noktaya geleceğini düşünüyoruz. Sakatlıklar yaşadı, bazı sıkıntılar yaşadı. Biz de yönetime yeni geldik. Onyekuru ile iyi bir iletişim kuruyoruz"

Başkent ekibi, Onyekuru'nun takımda kalmasını istiyor ve oyuncunun performansının takıma katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

