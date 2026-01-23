Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Öncesi Antrenmanlarını Sürdürdü
Antrenman Detayları
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, BJK Nevzat Demir Tesislerinde yapıldı ve kondisyon ile taktik ağırlıklı çalışıldı.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, takımın taktiksel uyumunu güçlendirmeye yönelik uygulamalarla tamamlandı.
