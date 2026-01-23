Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Öncesi Antrenmanlarını Sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor karşılaşması öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik çalıştı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:26
Antrenman Detayları

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, BJK Nevzat Demir Tesislerinde yapıldı ve kondisyon ile taktik ağırlıklı çalışıldı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, takımın taktiksel uyumunu güçlendirmeye yönelik uygulamalarla tamamlandı.

