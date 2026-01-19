Sergen Yalçın: Cuma gününe kadar 1 stoper, 1 sol bek gelebilir

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında takımın durumu, hakem yönetimi ve transfer çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Zor bir oyun oldu

Yalçın, zor bir rakibe karşı oynadıklarını vurgulayarak, maçın son bölümündeki golün önemine dikkat çekti: "Final bölümünde kazanmak sevincin maksimum olmasına sebep oluyor. Zor bir oyun oldu. İyi savunma yapan, hızlı atağa çıkan bir takıma karşı oynadık. Biz de ön alan baskısıyla pozisyon bulmaya çalıştık. Oyunu önde oynamaya çalıştık. Zor bir maçtı ama sonunda Bilal’in attığı kafa vuruşu sevinç yumağı oluşturdu. Hücumda iyi oyandık. Çok güzel mücadele ettik. Oyuncular kazanmak için her şeyini sahada verdi. Gol de son dakikada geldi. 1. dakikada da 95. dakikada da gol atabilirsiniz. Bugün kazanmak bizim için çok değerliydi. Maçtan sonra soyunma odasında çok sevindiler, çok mücadele ettiler. Bunun neticesinde 3 puan almak hepimizi mutlu etti."

Hakem yönetimi eleştirisi

Hakem kararlarını eleştiren Yalçın, VAR uygulamalarına dikkat çekti: "Oyuncunun direğin önünden eliyle kornere attığı pozisyonda VAR’ın devreye girmedi. Herhalde deniz tarafında buralarda VAR çalışmıyor. Oyuncu eliyle topu kornere attı, nedense VAR devreye girmedi. Diğer maçlarda devreye giriyor ama bizim maçlarda sıkıntılı. Bu kadar kötü maç yöneten hakemlerle nasıl maç oynayacağız? Bizim maçlardaki yönetimler olağanüstü kötü."

Transfer yaklaşımı: Doğru isimleri istiyoruz

Yalçın, kadronun kısıtlı olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını belirtti ve transfer politikasını anlattı: "Gayet oyuncularımız var. Oyunun son bölümünde yaptığımız hamleler var. Transferin sürekli gündemde olması bizi rahatsız ediyor. Transfer yapmak istiyoruz ama doğru transfer yapmak istiyoruz. Direkt katkı verecek, bizi değerli hissettirecek oyuncular almak istiyoruz. Laf olsun diye yapmak istemiyoruz. Şu ana kadar 6-7 oyuncu alabilirdik. Ama eski dönemlerde alınan oyuncuları gördük. Kendi istediğimizi almak için uğraşıyoruz. Bu da devre arasında zor. Çok ciddi rakamlarla teklif yaptığımız oyuncular var. Haber bekliyoruz. Elimizdeki seçeneklerden en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Taraftarı, takımı mutlu edecek, oyunumuzu geliştirecek oyuncular almak istiyoruz. Transfer ‘ha’ deyince olmuyor. Zamana ihtiyacımız var."

Yalçın, tekliflere olumlu yanıt gelmesi durumunda "bir stoper ve bir sol bek" gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve "merkez orta saha ve kanatlar" için de çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ayrıca 3 aydır 100’ün üzerinde oyuncu izlendiğini belirtti.

Beşiktaş camiasına çağrı: Birlik zamanı

Taraftarın yönetimi protesto etmesine ilişkin soruya Yalçın, birlik mesajı vererek yanıtladı: "Taraftarın protesto etme hakkı var. Şu an taraftar, yönetim hep beraber birlik olmak zorundayız. Bu işin altından ancak böyle kalkarız. Başkan gidiyor, diğer başkan geliyor, tekrar hoca değişiyor. Buna alışmışız. Beşiktaş camiası olarak biraz sabit kalmamız gerekiyor. Acı çekeceğiz, sıkıntı çekeceğiz ama sonunda çıkacağız düzlüğe. Biz yeni sezonun planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Başkanla da konuştuk bugün, onlar da sabırsız, onlar da transfer yapmak istiyor. Ama ihtiyaca yönelik oyuncu almaya çalışıyoruz. Taraftarımız şahısların taraftarı değil, Beşiktaş camiasının taraftarı. Takım 85. dakikada sahada savaşıyor. Taraftarı da arkasında görmek istiyor. O mücadeleyi taraftarla verebiliriz. Yapamazsak zaten bırakırız. Biraz zaman, bu zaman verilirse bir şeyler yapmayı deneyeceğiz."

