Manisa FK, Kubilay Sönmez'i Kadrosuna Kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i renklerine bağladı.
Kulüp Açıklaması
Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Futbol Kulübümüz, tecrübeli orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez’i kadrosuna katmıştır. Yeni transferimiz Kubilay Sönmez’e Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz"
Kariyeri
Almanya doğumlu 31 yaşındaki Kubilay Sönmez, futbol kariyerinde Schalke 04, Dardanelspor, Şanlıurfaspor, Kayserispor, Erzurumspor FK, Adana Demirspor, Hatayspor, Göztepe, Bursaspor, Boluspor, İstanbulspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor formalarını giydi.
İlk Mücadele Beklentisi
Manisa FK'nın yeni transferi Kubilay Sönmez'in, teknik heyetin görev vermesi halinde İstanbulspor karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.
