Gençlerbirliği'nden tecrübeli hakem ve etkin VAR talebi

Aykut Çakmaklı, hakem kararları ve VAR uygulaması nedeniyle Gençlerbirliği'nin maçlarına tecrübeli hakem atanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 17:56
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliğinin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, ligin ilk iki haftasında alınan hakem kararlarına tepki göstererek, bundan sonraki maçlara tecrübeli hakem atanmasını ve VAR uygulamasının etkin işletilmesini talep etti.

Kulübün açıklaması

"Süper Lig'de evimizdeki ilk maçımızda taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk, bunun için de iyi bir mücadele ortaya koyduk. Maç 0-0 devam ederken 63. dakikada oyuncumuz Metehan, rakip ceza sahasında aynı pozisyon içinde Antalyasporlu iki oyuncunun peş peşe müdahalesine maruz kaldı. Önce Veysel Sarı'nın ayağına müdahalesi, hemen ardından Ceesay'in bileğinin arkasına yaptığı temas açıkça görülmesine rağmen hakem Oğuzhan Aksu, Metehan aleyhine faul kararı verdi. Herhalde kendisini yanıltmaya çalıştığını düşündü. Eskiden olsa bu hatanın telafisi yoktu ama artık VAR var."

VAR hakeminin devreye girmemesini, orta hakemi pozisyonu izlemeye davet etmemesinin anlaşılır olmadığını aktaran Çakmaklı,

"Nitekim maçın ardından hakem hocaları ve yorumcular arasında geniş bir görüş birliği oluşmuş, söz konusu pozisyonun penaltı olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. Demek ki bazı pozisyonlar televizyon ekranında penaltı ama VAR ekranında değil."

Benzer vaka ve beklentiler

Çakmaklı, ligin ilk haftasında Samsunspor deplasmanında da benzer bir karar olduğunu belirtti ve kulübün şu taleplerini dile getirdi:

"Oyuncumuzun ceza sahasında kayarken destek eline çarpan top için penaltı kararı verilmiş, ancak yine VAR'dan herhangi bir müdahale gelmemiştir. Her iki maçta yaşanan ve sonuca doğrudan etki eden hakem hataları, takımımızın puan ya da puanlarına mal olmuştur. Ligin ilk haftaları bütün kulüplerimiz açısından son haftalara kadar önemlidir. İki haftadır karşılaştığımız bu hataların, Süper Lig'de ilk kez görev alan hakemler tarafından yapılmış olması dikkat çekicidir. Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak beklentimiz; bundan sonraki maçlarımıza tecrübeli hakemlerin atanması, VAR sisteminin etkin şekilde işletilmesi ve pozisyonların sağlıklı değerlendirilmesidir. Bu tür hataların kulübümüz aleyhine süreklilik kazanmaması için gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanıyoruz."

Çakmaklı, ayrıca kulübün sahadaki mücadelelerin konuşulduğu bir sezon dileğini yineleyerek,

"Takımımız sahada ter dökerken ve mücadele ederken, sonuca doğrudan etki eden basit hakem hatalarının gündem olmamasını temenni ediyoruz. Büyük taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyor, aynı kararlılıkla yanımızda olmalarını bekliyoruz. Öte yandan, transfer çalışmalarımız devam etmekte olup eksiklerimizi kısa sürede gidereceğiz. Yeni katılacak oyuncularımızla birlikte yükselişe geçeceğimize yürekten inanıyoruz."

